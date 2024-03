Ce diferență de vârstă este între Răzvan și Irina Fodor. Cei doi sunt căsătoriți de 14 ani: „Și-a luat nevastă tânără”

Răzvan și Irina Fodor sunt unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cei doi s-au căsătorit în anul 2010, iar alături de fiica lor Diana formează o familie fericită. Relația acestora este apreciată de mulți, însă puțin sunt cei care știu că între cei doi există o diferență considerabilă de vârstă. Câți ani îi despart pe aceștia?

Irina și Răzvan Fodor au o căsnicie frumoasă de mai bine de 14 ani. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere, cel puțin din partea lui, iar după câteva luni de întâlniri au decis să formeze un cuplu. Povestea lor de dragostea s-a scris frumos, însă un mic detaliu le-a scăpat multora. Se pare că prezentatoarea de la America Express este mult mai tânără ca soțul ei.

Relația Irinei și a lui Răzvan Fodor este apreciată de multă lume. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Buftea, iar de la momentul primei întrevederi nu a mai trecut mult iar cei doi și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru altul. În anul 2010 au semnat actele, iar de atunci formează o familie fericită.

Însă, puțini sunt cei care știu că între cei doi soți există o diferență considerabilă de vârstă. Răzvan Fodor are 48 de ani, în timp ce frumoasa lui soție are numai 35 de ani. Ceea ce înseamnă că pe aceștia îi despart 13 ani.

Deși unii ar considera diferența de vârsta una destul de mare, în cazul Irinei și a lui Răzvan Fodor este insesizabilă, iar aceștia se înțeleg de minune. Mai mult, Irina Fodor se amuză adesea pe seama diferenței de vârstă și își alintă uneori soțul spunându-i „puștiule”.

„Pierderile de memorie au început odată cu sarcina și de atunci nu am recuperat ce am pierdut. Păi ferească Dumnezeu să ascund eu ceva. Al meu, săracul, și-a luat nevastă mai tânără că s-a gândit ca măcar unul dintre noi să își aducă aminte când trebuie să ne luăm pastilele. Țeapă! Cel mai mișto mi se rupe filmul când spui cuvintele magice: Te rog să nu uiți să …”, declara Irina Fodor.

Răzvan Fodor își iubește soția și în repetate rânduri a declarat că nu își poate vedea viața fără ea. Acesta suferă destul de mult când partenera nu este cu lunile acasă, atunci când filmează pentru Asia Express. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste specială, iar în urmă cu ceva timp Răzvan Fodor povestea cum și-a întâlnit aleasa.

„Faptul că am căutat-o pe Irina, dar nu pe ea, căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de 4 ani de zile într-un București al anilor 2000. Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu. Ea mi-a zis: nu. Am zis ok și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte.

Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică. I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine”, declara Răzvan Fodor.