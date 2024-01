Răzvan Fodor, dezvăluiri inedite despre părinții lui! Artistul și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă

Răzvan Fodor (48 de ani) a vorbit în cadrul unui interviu despre relația pe care o are cu mama lui. Atunci când artistul avea vârsta de 14 ani, și-a pierdut tatăl. Vezi mai jos, în articol, dezvăluirile inedite făcute de soțul Irinei Fodor (35 de ani).

Răzvan Fodor a vorbit despre părinții săi, în cadrul unui interviu. Artistul în vârstă de 48 de ani și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă. La vremea aceea, artistul avea 14 ani. Cântărețul mărturisise că a fost un „copil rebel”, în adolescență, neascultând de ceea ce îi spunea mama lui. Chiar și-așa, soțul Irinei Fodor și-a construit o relație frumoasă și apropiată cu mama lui. Își respectă mama foarte mult, însă a preferat să își facă singur alegerile în viață. De altfel, își amintește cu drag de copilărie.

„Un copil cuminte, dar fac o comparație între copilăriile de acum și cele de atunci. Era altă copilărie atunci și cred că cei mai mulți dintre noi eram cuminți. Ascultam când părinții ieșeau pe geam și ne strigau la ora 9 în casă. Rar se întâmpla să plângi că te cheamă părinții în casă. În weekenduri eram în casă la prânz pentru că aveam câte 15 minute de desene animate.

Pe maică-mea am respectat-o foarte mult, dar nu prea am ascultat-o. Mereu am crezut că știu mai bine și cumva mi s-a demonstrat că iau deciziile corecte în viață. Eu am rămas fără tata la 14 ani”, mărturisea Răzvan Fodor pentru catine.ro.