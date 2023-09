Ce diferenţă de vârstă este între Marius Elisei şi noua iubită? Oana Roman, fosta soţie, este mai mare cu 10 ani decât el

După mai bine de un deceniu de relație, Oana Roman și Marius Elisei au ajuns la despărțirea definitivă. Fostul partener al vedetei și-a refăcut deja viața și are o relația cu o femeie a cărei identitate a decis să o protejeze. Abia de curând a vorbit despre noua sa iubită, în cadrul unei intervenții televizate.

Marius Elisei a devenit cunoscut prin prisma relației pe care a avut-o cu fiica lui Petre Roman. În urma căsniciei lor, presărată cu certuri și împăcări, a venit pe lume și fiica lor, Isabela, care este elevă în clasa a III-a. Acum, după separarea părinților, tânăra domnișoară a făcut cunoștință cu actuala iubită a tatălui și, bineînțeles, i-a spus mamei sale.

Diferența de vârstă între Marius Elisei și iubita sa. Este mai mare decât Oana Roman?

Marius Elisei a spus că el are 30 de ani, iar iubita sa, 40. Totuși, cei „30” sunt, de fapt, 37. Chiar zilele trecute și-a serbat ziua de naștere. Așadar, câți ani are, de fapt, partenera lui de acum? Dată fiind descrierea pe care a oferit-o, este posibil să fie chiar mai mare decât Oana Roman, care are 47 de ani.

(CITEȘTE ȘI: Oana Roman iese la atac! Vedeta îl face praf pe Marius Elisei, după ce fostul ei soț s-a afișat cu noua iubită: „Sunt sute de discuții care atestă adevărul”)

Toate detaliile despre noua iubită

Noua parteneră a lui Marius Elisei activează în domeniul medical, este mai mare decât el ca vârstă și iubește copiii. Cei doi s-au întâlnit prima dată în urmă cu 20 de ani, dar ar fi început o relație amoroasă abia la începutul lunii septembrie. După nici 3 săptămâni de relație, nu a luat în calcul timpul și i-a și arătat-o fiicei sale, care abia își revine după divorțul părinților.

„Cu ea (noua iubită, n.r.) n-am vorbit niciodată, dar s-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc pană acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot. Suntem împreună de pe 6 septembrie.

În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, știe de la Isabela. Ea este foarte calmă și iubește copiii. Ea lucrează în cadrul domeniului medical.

(Isabela, n.r.) E totuși un copil. A reacționat foarte bine. Si ea este foarte caldă, deși nu are copii. Iubește copiii. Chiar m-a bucurat ziua de duminică, pentru că s-a creat o legătură în trei. Atât eu cât și am avut o viață tumultuoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, a povestit fostul soț al Oanei Roman.

(CITEȘTE ȘI: Prima imagine cu Marius Elisei și noua iubită. Cu ea a înlocuit-o pe Oana Roman, nu arată de 40 de ani)