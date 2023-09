Prima imagine cu Marius Elisei și noua iubită. Cu ea a înlocuit-o pe Oana Roman, nu arată de 40 de ani

După o căsnicie de 10 ani cu Oana Roman, Marius Elisei a început o viață de la zero, cel puțin pe plan sentimental. S-a îndrăgostit, iubește și este iubit, trăiri ce păreau să fie de domeniul trecutului.

Marius Elisei își strigă iubirea în văzul tuturor. După ce în urmă cu doar câteva zile a recunoscut că trăiește o poveste de dragoste cu o femeie mai mare ca el, în vârstă de 40 de ani, recent, fostul soț al Oanei Roman a publicat prima fotografie cu iubita lui. Imaginea a făcut furori pe rețelele de socializare, iar reacția internauților a fost uimitoare.

Marius Elisei, declarație siropoasă de dragoste pentru noua iubită

”Îți mulțumesc pentru tot, îți mulțumesc pentru că mi-ai pus din nou zâmbetul pe buze, îți mulțumesc pentru căldura și liniștea pe care mi le oferi, îți mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o oferi. Te sărut”.

Parcă și ei sătui de telenovela ”Oana Roman și Marius Elisei”, internauții au primit fotografia ca pe o gură de aer. Reacțiile au fost pe măsura zâmbetelor celor doi îndrăgostiți.

”Ce frumos. Așa DA. O fată frumoasă și potrivită pentru tine” / ” Așa da… sunteți frumoși”/ ”Ce frumooooos!!!” / ”Să fiți sănătoși” / ” Sunteți minunați” / ”Vă potriviți!” / ”Doamne ajută! Să mă chemați la nuntă” / ”E pe meritul tău. Oana știa numai să te vorbească de rău. Bravo” / Mă bucur mult pentru tine. Ești un om bun și chiar meriți!” / Felicitări și casă de piatră” / ”Sunteți un cuplu minunat. Să fiți fetriciți împreună”, sunt doar o parte dintre reacțiile internauților.

Cum s-a cunoscut Marius Elisei cu actuala iubită

În cadrul unui emisiuni TV, Marius Elisei a povestit că s-au cunoscut în anul 2003, însă a fost ceva trecător, o simplă întâlnire colegială. 20 de ani mai târziu, cei doi s-au revăzut la o petrecere, revedere ce s-a concretizat în cel mai frumos mod posibil. Fostul soț al Oanei Roman mărturisește că de trei săptămâni, de când sunt împreună, s-au întâmplat lucruri importante și speră ca dragostea lor să evolueze la fel de frumos ca până acum.

„Cu ea n-am vorbit niciodată, dar s-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc până acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot. Suntem împreună de pe 6 septembrie.

În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, știe de la Isabela. Ea este foarte calmă și iubește copiii. Ea lucrează în cadru medical. Este foarte caldă, deși nu are copii. Iubește copiii. Chiar m-a bucurat ziua de duminică, pentru că s-a creat o legătură în trei. Atât eu, cât și ea am avut o viață tumultuoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni de televiziune.