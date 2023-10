Ce dramă la Chefi la Cuțite în miez de noapte. Concurentul nu a mai putut fi salvat de la eliminare

Ultima ediție a emisiunii Chefi la Cuțite, cea cu numărul 26, a adus o nouă eliminare la Chefi la Cuțite. De această dată, năpasta a lovit în echipa magenta, care a pierdut un om. Astfel, chef Florin Dumitrescu a rămas acum cu doar patru persoane, lucru ce nu l-a bucurat prea mult. Care este concurentul ce a fost eliminat?

Seara trecută a fost una cât se poate de bună pentru echipa portocalie, care și-a adjudecat victoria. Astfel, echipa turcoaz, cu excepția cuțitului de aur, și cea magenta au intrat la duel. Tema probei eliminatorii a fost carnea, iar concurenții au trebuit să gătească un preparat care să conțină carne, în funcție de cum le-a surâs norocul atunci când ingredientele au fost împărțite.

Florin Dumitrescu a pierdut un om

După ce timpul de gătit a expirat, cei trei chefi au dat start degustărilor și au oferit note concurenților. Dezvăluirea rezultatelor a fost un proces greu și dur pentru concurenții emoționați, fiecare sperând că numele lui o să fie strigat de Irina Fodor și că o să se întoarcă în bucătărie.

Cei cărora norocul nu le-a prea surâs seara trecută au fost Dan Dumitru Ursit (Ursu) și Raluca Hulubei. Cea din urmă a reușit să obțină 6 puncte salvatoare, în timp ce Ursu a fost eliminat. Concurentul a primit numai 5 puncte, fapt ce l-a trimis acasă.

Deși a fost eliminat, concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu s-a arătat cât se poate de bucuros pentru întreaga experiență trăită la Chefi la Cuțite și pentru șansa care i s-a oferit. Acesta a mărturisit că se aștepta să fie eliminat mult mai repede și se bucură din plin pentru faptul că a reușit să ajungă până la battle-ul 11.

„Am câștigat Chefi la cuțite sezonul 12! Sunt cel mai mare câștigător din ediția asta a show-ului! Mi-am depășit dincolo de orice speranță așteptările, limitele, cunoștințele și am realizat ceva imens în viața mea. Planul meu era să pun natura și ciupercile la televizor într-o lumină în care știu că n-o face nimeni în țara asta la așa nivel. Nu m-așteptam nici să trec de audiție dar am ajuns aproape până-n finală: am depășit cu enorm de mult ceea ce-mi pusesem în minte.

Culinar, eram sigur în fiecare zi că plec – înconjurat fiind de profesioniști – dar uite că am reușit să ajung până departe. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și mesajele frumoase! Mulțumesc mult familiei mele pentru toată susținerea! (…) Închin victoria asta tuturor ciudaților, grăsanilor, rulotiștilor, spiritelor libere, celor care se luptă să facă ceva diferit în țara asta și care dau de ziduri, dar le sparg chiar și cu capul dacă trebuie!”, a spus Dan Dumitru Ursit, după ce a aflat deznodământul.

