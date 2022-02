Dacă numele Ștefan Cherescu nu transmite atât de multe publicului, la prima strigare, pseudonimul “Nane” poate crea adevărate isterii. O spune chiar artistul, care se vede pus în dificultate ori de câte ori trebuie să iasă într-un loc public, unde poate fi zărit de fani. Ce revers negativ a avut faima pentru cântărețul din Orșova, dar și ce vis are, aflați de la CANCAN NEWS!

Nane a cunoscut succesul în urma unei cariere prolifice, presărată cu muzică din mai multe curente, de mai bine de un deceniu. Artistul originar din Orșova înregistrează cifre de difuzare și încasări-record, devenind astfel unul dintre cei mai bine cotați cântăreți autohtoni. Faima, însă, pare să-l fi afectat pe Ștefan Cherescu, care nu se declară un adept al statorniciei.

„Uneori e destul de greu să ies în locuri publice”

Idealul cântărețului este acela de a migra departe de locul natal și de a trăi experiențe noi pe alte meleaguri, mai ales că în România nu poate sta ascuns de ochii fanilor, care nu îi dau pace nici măcar atunci când iese să ia masa.

“Luxul suprem de la viață, pentru mine, personal, ar fi să pot să îmi schimb locul când mă plictisesc, deci oricând aș vrea un vibe nou să mă duc, dacă se poate, să trăiesc un an în Spania, să trăiesc un an în Berlin, să trăiesc un an în Franța…

(VEZI ȘI: CÂNTĂREȚUL CARE A ÎNNEBUNIT ”NOUA GENERAȚIE” A FOST BĂTUT DE BODYGUARZII UNUI CLUB DIN REGIE)

Pentru mine, nu vreau să sune în niciun fel, că sunt infatuat cu asta, dar uneori e destul de greu să ies în locuri publice, unde-i foarte multă lume, și să mă bucur de vibe și de liniște, că se transformă într-o altă chestie!”, a povestit Nane în podcastul “Bad and Boujee Party”.

Ce surprize vă mai rezervă CANCAN NEWS

Carmen Tănase, celebră pentru rolurile sale din telenovele cu audiență maximă, dezvăluie că ceea ce pare extrem de firesc pentru un actor de televiziune, și anume lucrul în fața camerei de filmat, a speriat-o multă vreme. Cum a scăpat actrița de această teamă, aflați de la CANCAN NEWS!

Iar proiectul de parodii muzicale “Noaptea Târziu” pare să fi intrat în impas.

(CITEȘTE AICI: MOMENTE DE GROAZĂ PENTRU CUCU DE LA NOAPTEA TÂRZIU)

Frecvența pieselor încărcate pe YouTube a scăzut dramatic, comparativ cu anii trecuți, însă foștii finaliști de la “Asia Express” au o explicație pentru acest fenomen. CANCAN NEWS vine cu detalii.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.