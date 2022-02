Ce spune Carmen Tănase despre rolul din „Inimă de țigan”: „Eu și acum o regăsesc pe Flacăra în mine”

Carmen Tănase a fost invitată recent în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Acolo, actriţa a vorbit despre rolurile sale în telenovele, mai exact despre unul care îi este foarte drag.

Carmen Tănase este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta a făcut parte din proiecte de mare succes, care se bucură de atenţia publicului chiar şi în prezent.

Cunoscuta actriţă a jucat rolul Flăcăricăi în serialul de televiziune ”Inimă de țigan”, iar despre acea perioadă vorbeşte întotdeauna cu multă bucurie.

CITEŞTE ŞI: FLĂCĂRICA A RUPT ÎN DOUĂ TIKTOK-UL! LA NICI O ZI DUPĂ CE ȘI-A DESCHIS CONTUL, ACTRIȚA CARMEN TĂNASE ARE PESTE 140.000 DE URMĂRITORI

„Eu și acum o regăsesc pe Flacăra în mine”

„Eu și acum o regăsesc pe Flacăra în mine. Am jucat-o patru ani. Am învățat ce bine e să spui nu, nu știam asta. Am învățat să reacționez, atunci când îmi vine. Uneori e bine să reacționezi imediat și să nu mai pierzi timpul. Am învățat că e mai bine uneori să ai gura mai mare decât alții. O iubesc că am învățat de la ea umorul, pentru că avea doza aia de cinism atât cât trebuie, ca să nu fie deranjat. Dra cred că și ea a învățat de la mine. Măsura și mai ales când e vorba de cinism. E bine să fii cinic, dar cu o măsură să nu pici în răutate”, a declarat Carmen Tănase, transmite wowbiz.ro.

Totodată, Carmen Tănase a explicat ce a însemnat apariţia sa în telenovele: „Sunt niște povești simple. În general, după “Fata moșului și fata babei”. Cumva finalul e previzibil, întotdeauna sunt protagoniști și antagoniști. Deci sunt niște reguli care nu se încalcă la telenovele. Povestea e mai simplă, nu-ți pune atatâtea probleme. Sunt seriale, telenovele, care sunt un pic mai complexe, Brazilia este specialistă în așa ceva. Nu contează neapărat povestea, pentru că telenovela este jucată de actori și atunci contează cum este jucată telenovela. Eu nu am făcut niciodată rabat, adică eu nu știu să joc cumva într-o telenovelă și cumva într-un film artistic. Eu am învățat de la profesoara mea Olga Tudorache cum se joacă. Eu am tratat totul cu foarte multă seriozitate, uneori mult prea multă seriozitate. Am fost epuizată de multe ori. Noaptea pregăteam secvențele pentru ziua următoare. Am făcut-o toți din trupa aceea de la țigani și de-aia a avut așa de mare succes”.

Sursă foto: Arhivă Cancan