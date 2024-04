Ce face acum Nicoleta Cîrjan, tânăra care i-a dăruit fostului Principe Nicolae un copil. Nepotul Regelui Mihai I își recunoscuse copilul din afara căsătoriei

În urmă cu câțiva ani, fostul Principe Nicolae a recunoscut fetița născută de Nicoleta Cîrjan. Au căzut de comun acord să facă un test de paternitate, iar din rezultatul acestuia a reieșit că nepotul Regelui Mihai I este tatăl copilului.

În anul 2015, relația dintre fostul Principe Nicolae și Nicoleta Cîrjan ar fi debutat din punct de vedere profesional. Apoi, legătura lor ar fi devenit mai apropiată. S-au cunoscut în timpul unui tur, și anume „Caravana cărților pe bicicletă”. Deși ar fi petrecut mai mult timp împreună, nepotul Regelui Mihai I i-ar fi spus tinerei că nu și-ar dori o relație serioasă. Ar fi avut o idilă timp de trei luni.

Apoi, tânăra aflase că este însărcinată. A decis să păstreze copilul, însă să meargă până în pânzele albe să demonstreze că fostul Principe Nicolae este tatăl cele mici. În anul 2016, pe blogul său, nota faptul că s-a izbit de „refuzul tatălui de a se implica” (vezi AICI). Apoi, la trei ani de la nașterea celei mici, fostul Principe Nicolae a mers să facă testul de paternitate. În urma rezultatelor ADN, s-a constatat, așa cum a precizat și el, faptul că este fetița lui.

Încă din acea perioadă, fostul Principe Nicolae nota pe contul oficial că viața fetiței trebuie să rămână privată și să fie, practic, ferită în fața unui „risc mediatic sau de bullying”.

„În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind că sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legală față de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider că orice aspect legat de viața acestuia este de natură strict privată. Din dorința expresă de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să încetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”, a scris Principele Nicolae pe contul său de Facebook, în 2019.