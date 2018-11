Nepotul Regelui Mihai I a încălcat ”protocolul Casei Regale”. A cinat cu Prințesa în restaurantul milionarilor și al fetelor de oraș!

Nepotul Regelui Mihai I a încălcat ”protocolul Casei Regale”. Fostul Principe Nicolae a cinat cu ”Lady Di a României” în restaurantul preferat de milionarii Capitalei, dar și de fetele de oraș. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini unice cu Nicolae Medforth-Mills și Alina Binder. (CITEȘTE ȘI: AM GĂSIT-O PE DESCURCĂREAȚA ROMÂNCĂ A ȘEICULUI MULTIMILIARDAR)

Cu toate că prin vene îi curge "sânge albastru", nepotul ultimului suveran al României nu se sfiește să calce pragul localurilor de fițe din București. La aproximativ două luni după "nunta regală", care a avut loc la Sinaia, Nicolae Medforth-Mills și frumoasa lui soție, Alina Binder, au fost filmați într-o ipostază mai puțin obișnuită.

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe fostul Principe Nicolae, într-unul dintre cele mai extravagante localuri din Capitală, acolo unde a mers să se relaxeze alături de "Lady Di a României" și de câțiva prieteni.

S-au integrat perfect printre milionari

Fostul membru al Casei Regale a României s-a integrat perfect printre milionarii și fetele de oraș care se aflau în localul respectiv. Din câte se pare, fostului Principe al României nu i-a fost greu să încalce ”protocolul Casei Regale”.

Tânărul cuplu aproape că a trecut neobservat printre ceilalți clienți de seamă. De cum au intrat în restaurant, Nicolae și Alina s-au așezat la una dintre mesele din local și s-au delectat cu cele mai alese preparate culinare.

Exclus de la succesiunea Casei Regale a României

„În ziua de 1 august 2015, Majestatea Sa Regele Mihai a semnat un document prin care a retras nepotului său Nicolae, fiul Principesei Elena, titlul de Principe al României și calificativul de Alteță Regală. De asemenea, Regele a exclus pe Nicolae din Linia de Succesiune la Coroana României. Aceste hotărâri au intrat în vigoare în aceeași zi".

„În calitate de Șef al Casei și Familiei Regale ale României, Regele Mihai a luat deciziile de mai sus cu gândul la România timpurilor care vor veni după încheierea domniei și vieții fiicei sale, Margareta, Custodele Coroanei.

Majestatea Sa a afirmat că Familia Regală și societatea românească din acele vremuri vor avea nevoie de o cârmuire sub semnul modestiei, bine cumpănită, cu principii morale, respect și mereu cu gândul la ceilalți. Păstrând aceeași afecțiune nepotului său, Regele Mihai nădăjduiește că Nicolae va găsi, în anii viitori, un fel potrivit de a-și servi idealurile și de a folosi calitățile cu care Dumnezeu l-a înzestrat.

Alteța Sa Regală Principesa Elena, mama lui Nicolae, a primit înștiințarea acestei decizii, printr-o scrisoare personală trimisă de Majestatea Sa Regele", au transmis reprezentanții Casei Regale a României.

”A fost foarte trist că familia mea nu a venit”

Cununia religioasă a nepotului Regelui cu „Lady Di a României”, la Biserica Sf. Ilie din Sinaia, a fost grandioasă, iar oamenii veniţi la faţa locului au putut vedea şi asculta slujba pe un ecran imens amplasat în curtea lăcașului de cult. Toată lumea a fost cu ochii pe ținutele celor doi miri regali.

Alina Binder a optat pentru o rochie albă, simplă cu un voal lung. Fostul Principe Nicolae a ales un costum simplu, de culoare gri, elegant şi rafinat.

”Avem altfel de emoţii acum, uitându-ne în urmă şi văzând cum a ieşit evenimentul şi ce amploare a avut, suntem emoţionaţi de tot ajutorul pe care l-am primit. Mă bucur foarte mult că sora mea a venit şi a fost alături de noi în acest moment special.

A fost foarte trist că familia mea nu a venit, dar am o familie nouă acum şi sper că vom avea o legătură cu familia mea în viitor, dar o am pe Alina, am socrii foarte drăguţi şi sunt foarte norocos că acum sunt alături de familia Alinei.

A fost o tristeţe pentru noi că Familia Regală nu a fost alături de noi, dar noi suntem alături de ei şi sper că putem avea un proiect, sau mai multe proiecte în comun cu ei, pentru viitorul ţării noastre”, a spus fostul Principe Nicolae.

