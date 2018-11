Misha și-a găsit dragostea?! Am fotografiat-o mulată și numai un zâmbet

La două luni după ce Misha și Connect-R au anunțat că drumurile lor se despart, frumoasa artistă se pare că a depășit cu bine perioada mai puțin fastă din viața ei.(Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) După divorț, cântăreața, care se împarte între cariera muzicală și creșterea fetiței sale, arată de-a dreptul demențial. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini fabuloase cu senzuala artistă. (CITEȘTE ȘI: EL E ”REGELE IMOBILIARELOR” CARE A ÎNCASAT 36 MILIOANE € /AN DOAR DIN CHIRII!)

În urmă cu două luni, showbiz-ul a rămas cu gura căscată în momentul în care blondina și Connect-R au anunțat divorțul. Misha demonstrează că și-a revenit după momentele mai puțin faste de care a avut parte în ultima perioadă. Cântăreața se împarte între cariera muzicală și creșterea fetiței sale și o face foarte bine. (Studio de videochat București oferă salariu garantat!) Lucrează foarte mult la relansarea ei în muzică și pregătește o piesă în colaborare cu o artistă din România. (NU RATA, AICI: IUBITUL SEXOASEI ROXANA NEMEȘ A FUGIT CU O BLOGERIȚĂ ÎN VACANȚĂ, IAR NOI AVEM DOVADA!)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe senzuala artistă, în zona Pipera din Capitală, acolo unde aceasta a făcut o vizită la cabinetul unul medic stomatolog. După ce a petrecut câteva minute bune în cabinetul specialistului, Misha a părăsit clinica cu pricina, fiind toată numai un zâmbet. (NU RATA, AICI: O AMENINȚĂ CU PROCESUL PE UNA DINTRE SEXY-ISPITELE DE LA ”INSULA IUBIRII”: ”TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ”)

Îmbrăcată cu o rochiță neagră, mulată, care-i scotea în evidență formele, blondina părea bine dispusă. Cum câștigi bani rapid) Cu atenția „furată” de telefonul mobil, Misha s-a îndreptat grăbită spre mașina care o aștepta în parcare, și, după ce și-a protejat vederea cu ochelarii de soare, a demarat în trombă și s-a pierdut în traficul aglomerat din Capitală. Pesemne că se îndrepta spre casă, acolo unde, mai mult ca sigur, o aștepta nerăbdătoare micuța ei, Maya.(CITEȘTE ȘI: L-AM FOTOGRAFIAT ANTRENÂNDU-SE ÎN PĂDURE ÎN ECHIPAMENTUL BOGĂTAȘILOR SAUDIȚI!)

Misha, o mamă desăvârșită

“Maya e foarte bine, merge la grădiniță, acasă cu mine și cam atât. Acum am o domnișoară cu care face engleză acasă și am lăsat-o cu ea două ore, pentru că atât ține ședința. Stau aici o oră și apoi mă întorc repede acasă. Am văzut în ultimul timp numai, hai să nu zic mizerii, pentru că e un cuvânt urât. Am văzut foarte multe articole nefondate în ultimul timp pe internet și da… e o prostie.(Cel mai bun studio de videochat din București face angajări) Scria că mi-aș dori o bonă, iar eu nu am declarat niciodată așa ceva. Nu îmi doresc nicio bonă. Mă descurc așa cum pot, sunt OK, chiar nu am nevoie de bonă”, a declarat Misha, petru o revistă din România.

Misha și Connect-R s-au căsătorit în 2013

Misha, pe numele din buletin Mihaela Mihalache, e o artistă din România. Ea s-a căsătorit civil cu Connect-R pe 24 iulie 2013, iar în septembrie, 2014, ei și-au jurat credință și iubire în fața Lui Dumnezeu. Când şi-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22. Naşii cuplului sunt Pepe şi Raluca. Ştefan Mihalache, pe numele de scenă Connect-R, s-a născut pe 9 iunie 1982, în București. El este un artist și actor de hip hop, dance și pop de etnie romă din România. Cei doi artiști au devenit părinți pe 25 ianuarie 2014. (NU RATA, AICI: ANTONIA, ÎN LACRIMI! “SOȚIA” LUI ALEX VELEA NU A CEDAT ȘI A DEZVĂLUIT CE I S-A ÎNTÂMPLAT)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)