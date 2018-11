O amenință cu procesul pe una dintre sexy-ispitele de la ”Insula Iubirii”: ”Trebuie să plătească”

Maria Ilioiu, una dintre cele mai sexy ispite de la ”Insula Iubirii”, trece printr-o situație delicată. Tânăra a acuzat probleme medicale în urma unui tatuaj, iar controversele iscate în jurul subiectului au escaladat. (Cum câștigi bani rapid) CANCAN.RO. SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, mărturisirile de-a dreptul uluitoare ale artistului tatuator care a fost incriminat de vedeta de la Antena 1. (CITEȘTE ȘI: CEA MAI CURTATĂ BURLĂCIȚĂ DIN ROMÂNIA, FOTOGRAFIATĂ LA ”O VORBĂ” ÎN DOI CU JUNIORUL LUI SICĂ DE LA MELODY!)

Florin, artistul tatuator acuzat de Maria Ilioiu că ar fi mutilat-o, rupe tăcerea. El face declarații uluitoare despre scandalul momentului.

„A denigrat imaginea mea și a salonului”

"Acest tatuaj nu e primul pe care Maria îl are făcut de mine. În urmă cu câteva săptămâni, i-am mai bătut un tatuaj și a fost foarte mulțumită. Eu sunt freelancer și, pentru că țin la meseria pe care o practic, când am decis să îi bat Mariei am închiriat salonul unui prieten, care a fost rezervat exclusiv pentru Maria. Când a plecat de la mine i-am zis să nu țină folia mai mult de două ore.

Eu știu cât a stat, Maria cu folia pe mână și ce a făcut! Un lucru este cert, ea nu a respectat indicațiile pe care eu i le-am dat și din această cauză s-a ajuns aici. Nu este normal ce a făcut ea și mai ales că a denigrat imaginea mea și a salonului. Nu vreau să las lucrurile așa. Trebuie să plătească pentru afirmațiile calomnioase. Mă gândesc foarte serios să o dau în judecată", a declarat Florin, artistul tatuator acuzat de Maria Ilioiu.

Maria Ilioiu a răbufnit în mediul virtual

Vedeta de la Antena 1 s-a confesat prietenilor din mediul virtual despre chinul suferit după ce și-a făcut un nou tatuaj.(NU RATA, AICI: BURLACUL DE LA ANTENĂ ARE TRECUT DE ”BĂIAT RĂU”! A FOST CONDAMNAT PENTRU UCIDERE DIN CULPĂ ȘI LOVIRE, IAR ACUM…)

"Aș vrea să vă povestesc exact ce s-a întâmplat săptămâna aceasta și prin ce traumă am fost nevoită să trec din cauza greșelii altora. Vreau să știți exact ce s-a întâmplat. În prima ședință, după ce că a fost foarte, foarte lent, adică mi-a făcut un contur al tatuajului în opt ore. Mi-a spus să îl îngrijesc greșit, mi-a zis să mă dau cu o altă cremă decât cea recomandată de alți artișți tatuatori. Crema recomandată de el usucă foarte tare tatuajul, iar eu știu că trebuie să stea cât mai hidratat. (…).

Următoarea ședință a fost vinerea trecută când am mers la el să-mi termine tatuajul, iar el a început să bată acest tatuaj de mai multe ori în același loc. L-am întrebat de ce insistă și mi-a zis că dacă nu insistă culorile nu vor fi foarte tari și foarte aprinse în piele. N-am mai avut ce să spun, nu l-am contrazis. (…). După nouă ore, trauma a fost gata, adică a stat și mi-a bătut de vreo trei ori în același loc până mi-a distrus țesutul pielii. Norocul lui, și de data asta, a fost că… vedeți, pielea nu se vede imediat, fiind și tatuată, nu se vede că este ruptă, este rănită (…).În doua zi când m-am trezit, aveam pielea pur și simplu crăpată, părea ruptă ", a povestit ispita de la "Insula Iubirii" pe rețeaua de socializare.

