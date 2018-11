Burlacul de la Antenă are trecut de ”băiat rău”! A fost condamnat pentru ucidere din culpă și lovire, iar acum…

Unul dintre bărbații care își caută marea iubire în renumitul show matrimonial ”Totul pentru dragoste” ascunde un trecut de-a dreptul tumultuos, presărat cu multe picanterii.(Cum câștigi bani rapid) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte uluitoare din viața renumitului burlac de la Antena 1. (CITEȘTE ȘI: FIICA UNUI MULTIMILIONAR DIN TOP 300 ȘI-A DENUNȚAT TATĂL LA POLIȚIE)

Emilian este unul dintre cei mai noi "locatari" ai casei "Totul pentru dragoste". În vârstă de 40 de ani, antreprenorul din Sibiu pare foarte hotărât să facă ravagii printre reprezentantele sexului frumos care participă în renumitul reality show matrimonial. După cum chiar el s-a descris, Emilian este o fire petrecăreață și îi plac provocările.

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor amănunte de-a dreptul uluitoare din trecutul ”burlacului” de la Antena 1. Potrivit unei surse DAS (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro), afaceristul din Sibiu a fost protagonistul unui eveniment violent ce s-a petrecut în urmă cu câțiva ani și din cauza căruia a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe.

Bătaie cruntă la discotecă

Din câte se pare, în urmă cu aproximativ 12 ani, Emilian împreună cu doi prieteni au bătut un bărbat în fața discotecii din localitatea Mârșa.

"Prin rechizitoriul din data de 08.11.2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, dat în dosarul nr. 408/P/2007, înregistrat pe rolul Judecătoriei Avrig sub nr. 1096/787/2007 la data de 10.12.2007, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor V.A., C.E.N., C.N.P. , pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 75 lit. a şi c C. pen. pentru primul inculpat, a infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 75 lit. a şi c C. pen. şi cu aplicarea art. 37 lit. b C. pen. pentru cel de-al doilea inculpat şi a infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 75 lit. a şi art. 99 şi următoarele C. pen. pentru cel de-al treilea inculpate".

”În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că în noaptea de 02/03.12.2006, în jurul orelor 03.00-04.00, în timp ce se aflau în faţa discotecii «Blue Jeans» din localitatea Mârşa, cei trei inculpaţi au agresat-o pe partea vătămată N. F. C., aplicându-i mai multe lovituri, rupându-i doi dinţi din faţă în cursul altercaţiei şi cauzându-i astfel vătămări care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri medicale.”

”S-a mai menţionat că vătămarea persoanei agresate a fost mai gravă, incluzând şi o fractură a metacarpianului V drept, ceea ce a generat un număr de 65-70 zile de îngrijiri medicale, dar această leziune nu a fost pusă în sarcina inculpaţilor, întrucât partea vătămată fusese implicată cu câteva minute înainte într-un alt conflict fizic, cu o altă persoană, pe nume A. C., astfel că nu s-a putut stabili cu certitudine dacă fractura metacarpianului a fost datorată altercaţiei cu numitul A. C. ori agresiunii din partea celor trei inculpaţi din acest proces.”

”Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu a fost întemeiată pe următoarele mijloace de probă: plângerea penală prealabilă formulată de partea vătămată (filele 8-11 d.u.p.), declaraţiile părţii vătămate (filele 31-32, 33, 34 d.u.p.), certificatul medico-legal nr. I/a/1331/14.12.2006 (fila 12 d.u.p.), raportul de expertiză medico-legală nr. 201/II/a/25 (filele 24-28 d.u.p.), declaraţiile martorilor C S (filele 40, 43, 44-45 d.u.p.), C Ionuţ-C (fila 47 d.u.p.), P C C (fila 50 d.u.p.), G C-Răzvan (fila 52 d.u.p.), declaraţiile inculpaţilor (filele 81-82, 87 d.u.p.).”

”În faza de urmărire penală partea vătămată N. F. C. s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor solicitând obligarea acestora la plata sumei de 10.000 lei despăgubiri materiale, 50.000 lei daune morale pentru lovire şi 3.000 lei daune morale pentru ameninţare. În faza de judecată, partea civilă a renunţat la pretenţiile având ca obiect suma de 3.000 lei cu titlu de daune morale pentru ameninţare (fila 180 dosar Judecătoria Avrig).”, se arată în motivarea magistraților de la Tribunalul Avrig.

Pentru faptele sale, Emilian a fost condamnat de magistrați la plata unei amenzi penale în valoare de 4.000 de lei, dar și la plata a 6.000 de lei cu titlu de daune morale.

Amendat cu 20.000 la Constanța, după ce a intrat cu mașina pe plajă

În vara anului 2016, Emilian a fost în prim-planul unui eveniment de-a dreptul revoltător. Bărbatul a vrut să le arate tuturor celor care se aflau pe plajă cam cât de „şmecher" este. Aşa că a intrat direct pe plajă cu bolidul de lux pe care-l conducea. Mai mult, sibianul s-a filmat din dronă şi s-a şi fotografiat cu maşina, un BMW X5, la malul mării. Isprava nu ar fi fost suficient de bună dacă nu avea şi dovezi. Aşa că a rugat un prieten să-l fotografieze alături de bolidul său. Ghinionul acestuia a fost că toată aventura a fost surprinsă de un alt fotograf aflat pe plajă.

Poliţiştii constănţeni s-au autosesizat şi l-au amendat cu 20.000 lei – sancţiunea maximă pentru accesul pe plajă cu autovehicule.

Are un cazier ”stufos”

Potrivit unor surse judiciare, Emilian are un cazier "stufos". Pe lângă faptele menționate mai sus, în cazierul acestuia sunt trecute mai multe infracțiuni. În anul 2011, „burlacul" de la Antena 1 a fost eliberat condiționat, după ce în prealabil a executat o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru ucidere din culpă. În plus, în prezent, acesta este trimis în judecată pentru fapte de ultraj. Mai mult decât atât, Emilian pare să aibă numeroase amenzi pentru diferite infracțiuni și contravenții. Anul trecut, sibianul a depus o cerere pentru reabilitare judiciară, dar aceasta a fost respinsă.

