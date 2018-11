Ilie Năstase pare dispus să se recăsătorească după divorțul de Brigitte. I-a pus inelul pe deget?!

Ilie Năstase pare dispus să se recăsătorească după divorțul de Brigitte. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Recent, senzuala brunetă care l-a cucerit pe celebrul „Nasty” a apărut pe deget cu un super-inel, astfel că nu este exclus ca, în viitorul apropiat, să asistăm chiar la o nuntă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, super-imagini cu bijuteria pe care o poartă pe mână actuala iubită a fostului lider ATP. (NU RATA, AICI: NOUA IUBITĂ A PUS STĂPÂNIRE PE ILIE NĂSTASE)

Ilie Năstase a demonstrat, de-a lungul timpului, că nu ține cont de nimeni și de nimic atunci când iubește. Ioana Simion, bruneta care, de aproape trei luni, a reușit să îl cucerească pe fostul mare jucător de tenis, este tratată mai ceva ca o prințesă. De când are o relație cu fostul mare tenismen, pe mâna brunetei a apărut o adevărată bijuterie, un ceas Rolex care costă o mică avere

Asta nu este, însă, tot! Recent, pe mâna stângă a Ioanei Simion și-a făcut apariția și un inel! Oare să-l fi pus chiar Ilie Năstase? Bat, din nou, clopote de nuntă în viața ex-liderului ATP? Rămâne de văzut! Cert este că relația dintre cei doi avansează.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, și dovada! Pentru că, la finalul lunii septembrie, bruneta nu avea pe deget nicio bijuterie. Acum situația este cu totul alta.

Pe mâna Ioanei a apărut, de curând, un super-inel, oferit, probabil, chiar de Ilie Năstase. Ioana a etalat bijuteria cu ocazia unei ieșiri în oraș alături de iubitul ei și de câțiva prieteni. Bruneta poartă cu mândrie inelul și visează, foarte probabil, să ajungă în fața altarului alături de actualul partener.

În vârstă de 72 de ani, "Nasty" pare dispus să se recăsătorească după divorțul de Brigitte. Ar intenționa, după toate aparențele, să-și refacă viața și să lase în urmă ultimele luni, presărate cu numeroase controverse.

“Și-a găsit o femeie cu care a întinerit!”

Brigitte şi Ilie Năstase s-au căsătorit civil pe 17 iunie 2013, la Timișoara. Au divorțat în septembrie. Relaţia lor a fost presărată cu numeroase despărţiri şi împăcări.

"Sunt o femeie divorțată. Am rămas cu numele de Năstase și de data asta am făcut-o pentru el. Mi-a spus că e foarte fericit și își dorește din suflet să-și refacă viața. Și-a găsit o femeie cu care a întinerit. Am trăit șapte ani minunați care nu vor putea să fie umbriți niciodată", a spus Brigitte Sfăt, imediat după ce a divorțat de Ilie Năstase.

