Principele Nicolae este tatăl fetiței Nicoletei Cîrjan! A făcut testul de paternitate: ”Mi-am asumat responsabilitatea legală față de copil”

Principele Nicolae este tatăl fetiței Nicoletei Cîrjan! Acesta a făcut un test de paternitate și a făcut anunțul rezultatului pe contul său de Facebook.

În 2015, Principele începuse o relație fără obligații cu Nicoleta Cîrjan, o brașoveancă stabilită la București pe care o cunoscuse în timpul turului intitulat „Caravana cărților pe bicicletă” – menit să strângă fonduri pentru a promova cititul în medii defavorizate. Relația dintre cei doi a început profesional, apoi au început să petreacă mai mult timp împreună. Principele Nicolae însă i-ar fi spus Nicoletei că nu își dorește o relație serioasă.

Idila dintre cei doi a durat aproximativ trei luni însă nu se vedeau foarte des. În iulie, în schimb, Nicoleta Cîrjan a aflat că este însărcinată și a hotărât să păstreze copilul. Iar acum, la trei ani de la nașterea lui Iris Anna, Principele Nicolae a făcut testul de paternitate.

”În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind ca sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legala fața de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider ca orice aspect legat de viata acestuia este de natura strict privata. Din dorința expresa de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să incetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”, a scris Principele Nicolae pe contul său de Facebook.

Pe de altă parte, Nicoleta Cărjan susține că nu a refuzat niciodată să facă testul ADN.

„Nu am refuzat niciodată să fac test ADN cu Iris! Tot ce am cerut a fost să îl facem în două locuri diferite (alese chiar şi prin tragere la sorţi). Acum, întrebare de 10 puncte pentru toţi cârcotaşii mei: dacă are intenţii bune referitor la copilul lui, de ce refuză să facă doua teste?”, a scris tânăra, pe contul ei de Facebook, în urmă cu ceva timp.