Ce face Cătălin Măruță în fiecare zi, după ce își termină emisiunea de la Antena 1. Oase l-a dat de gol: ”Sunt șocat!”

Ce face Cătălin Măruță în fiecare zi, după ce își termină emisiunea de la Antena 1. Oase l-a dat de gol: ”Sunt șocat!”
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Cătălin Măruță și Oase/ sursa foto: colaj CANCAN
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Cătălin Măruță și Oase fac echipă în noul sezon Furnicuțele. Fostul concurent de la Power Couple a dezvăluit că a rămas șocat de obiceiul pe care îl are prezentatorul TV după fiecare ediție. Însă a susținut că s-au apropiat din ce în ce mai mult de-a lungul timpului.

Noul sezon Furnicuțele a venit cu o schimbare totală. Denise Rifai a părăsit emisiunea, iar în locul ei l-au adus pe Cătălin Măruță. Oase, în schimb, a rămas unul dintre cei mai importanți oameni ai show-ului de pe Antena 1. De curând, el a vorbit despre relația pe care o are cu colegul său și a explicat că s-au apropiat destul de mult în ultima vreme, așadar se consideră buni prieteni. În plus, a subliniat profesionalismul de care a dat dovadă prezentatorul TV, spunând că după fiecare ediție are un obicei neașteptat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce face Cătălin Măruță în fiecare zi, după ce își termină emisiunea de la Antena 1

Oase a spus de curând că înainte să colaboreze cu prezentatorul TV nu aveau niciun fel de prietenie. După ce s-au cunoscut, relația cu Măruță s-a schimbat radical. Aceștia merg mai devreme la filmări, beau cafea și povestesc. Pare că cei doi se înțeleg și fac o echipă de minune.

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„E prima oară când lucrăm împreună. Ne-am mai văzut, am mai fost invitat la emisiunea lui de la PRO TV, dar în mare parte nu ne cunoșteam. Eram doar «Salut» – «Salut». Acum, ne tachinăm toată ziua, ne luăm unii de alții. Dar trebuie să țineți cont că ne vedem și în weekenduri. Suntem prieteni și ne face plăcere să petrecem timp împreună. Venim mai devreme la filmări, stăm la o cafea și povestim. Am creat aici o relație foarte frumoasă”, a declarat Oase, potrivit Libertatea.

Cătălin Măruță, Oase, Radu Ciucă/ sursa foto: social media

Cătălin Măruță, Oase, Radu Ciucă/ sursa foto: social media

Totodată, fostul concurent de la Power Couple a explicat că a rămas impresionat de comportamentul și profesionalismul de care a dat dovadă Cătălin Măruță. El a precizat că după fiecare ediție merge la colegii săi și se asigură că totul a decurs conform planului.

„Șocant, pentru că am observat ce înseamnă să fii Cătălin Măruță. Mi se pare un profesionist din cap până în picioare. Eu am rămas șocat! Adică după fiecare emisiune, la început, ne întreba: «Cum vi se pare?». Adică, este foarte profesionist.

Am rămas șocat și mi se pare că așa arată un om care a făcut atâția ani de zile televiziune. Și mi se pare că am multe de învățat, pentru că e foarte «profi» din toate punctele de vedere și atent în toate părțile și muncitor. Știi? Mi se pare foarte bun”, a mai spus el.

VEZI ȘI: Cu cine va împărți Cătălin Măruță pupitrul emisiunii Furnicuțele, de fapt: ”O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”

Eva Măruță, mesaj special pentru Cătălin Măruță după vestea revenirii la Antena 1: „Eroul meu!”

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