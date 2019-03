Ce face Mario Fresh cu banii câștigați la Exatlon: „O să îmi iau o…” Îți vei schimba radical părerea despre „ginerele” Andreei Esca

Mario Fresh a fost unul dintre concurenții-surpriză de la Exatlon, însă ”prestația” lui a fost lăudată atât de coechipieri, cât și de adversari. Acum, Mario se concentrează pe planurile de viitor, iar acestea nu lipsesc.

Are doar 19 ani, însă a reușit să demonstreze că este ambițios și că are un caracter puternic. Mario a declarat, pentru Viva!, și ce va face cu banii pe care i-a câștigat la Exatlon.

”Planul pe care îl aveam cu banii de la Exatlon era să-mi iau o mașină ori să-mi iau apartament. Am o mașină care doar își face treaba, dar nu pot să spun că îmi place. Eu sunt foarte pasionat de mașini. M-am gândit… Am zis să-mi iau casă și apoi mașină. Că unde stai?! În casă, nu în mașină. (…) Eu la Exatlon am fost doar pentru mine. Nu am fost nici pentru bani, nici pentru faimă”, a declarat Mario Fresh.

Contrar tuturor așteptărilor, Mario Fresh este un băiat fără ”pretenții”. Nu conduce un bolid de lux, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, nu face pe teribilistul ”de serviciu” și, deocamdată, nici nu are casă. Mario Fresh locuiește la un prieten.

„La Exatlon am fost în depresie”

Deși rămâne una dintre cele mai frumoase experiențe din viața lui, Mario Fresh a avut parte și de momente grele, ba chiar a fost în depresie.

„La Exatlon am avut foarte multe nopți, în care am fost în depresie. De la gânduri. Timp de patru nopți nu am închis un ochi. La 7 dimineața, când se trezeau toți, eu eram treaz. Când am primit telefonul, am intrat prima dată pe contul Alexiei, nu-mi venea să cred câte poze avea. Își pusese multe poze și îmi era foarte dor de ea.Sunt foarte pasionat de mașini, acum am una cu care doar îmi fac treaba. Mi-am făcut un nou tatuaj, cu numele casei de producții a lui Alex Velea.”

