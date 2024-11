Ce face și cu ce se ocupă acum actrița Mirela Stoian, Lila din Vacanța Mare. Calvarul prin care a trecut din cauza rolului ce a făcut-o celebră

În urmă cu ani de zile, proiectul Vacanța Mare făcea furori, iar publicul din România era îndrăgostit de celebrele personaje. Din distribuție a făcut parte și actrița Mirela Stoian, cea care a dat naștere personajului Lila. Însă, după succesul atins cu Vacanța Mare, viața actriței nu a fost una prea ușoară. Ce face și cu ce e ocupă acum?

Pentru o bună perioadă, actrița Mirela Stoian s-a bucurat de succes datorită personajului pe care le-a interpretat în Vacanța Mare. Lila a fost repede îndrăgită de public, iar la acea vreme viața artistei era una roz. Însă, după ce proiectul s-a terminat, Mirela Stoian a trecut prin momente destul de grele.

Așa cum spuneam, pe vremea când era Lila din Vacanța Marea, Mirela Stoian o ducea bine. Aceasta a dezvăluit că la acea vreme era plătită foarte bine și nu ducea lipsă de nimic. Însă, după ce proiectul s-a terminat, situația a început să se schimbe pentru celebra actriță.

Pentru o bună perioadă, aceasta a trecut printr-un adevărat calvar. Se pare că vreme de cinci ani, actrița nu și-a mai găsit de muncă, asta pentru că toată lumea o asocia cu personajul pe care l-a interpretat și nu puteau să o vadă interpretând și altă tipologie de personaj. Astfel, au început să apară și problemele financiare și cu greu Mirela Stoian și-a găsit un nou drum.

„Nu îmi este dor de personajul Lila. Şi din cauza, dar şi datorită personajului am avut diverse experienţe. M-am bucurat de celebritate, dar şi de greutatea acestui nume. Dacă nu mi-am găsit de muncă timp de cinci ani este şi din cauza faptului că lumea m-a văzut ca pe acest personaj. Pe vremea când eram Lila am avut salarii foarte bune, am trăit decent”, declara Mirela Stoian, potrivit click.ro.