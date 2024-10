Cum arată fiul lui Axinte din Vacanța Mare. Eduard Petrescu nu are de gând să-i calce pe urme tatălui său

Printre puținele dăți în care a vorbit deschis despre familia lui, Axinte, alias Florin Petrescu, nu a ezitat să ofere detalii despre unicului său fiu. Eduard Petrescu are 17 ani, iar peste un an se pregătește de majorat. Până atunci, actorul din Vacanța Marea s-a gândit deja la un cadou pentru fiul lui. Adolescentul este bucățică ruptă din tatăl său, însă nu are de gând să-i calce pe urme în lumea artistică.

Florin Petrescu, actorul devenit cunoscut cu numele de scenă Axintea, a vorbit deschis despre familia lui. Este căsătorit de 22 de ani cu soția sa, Carmen și are un fiu de 17 ani. Pe lângă rolul de cap al familiei, actorul este un părinte care nu petrece foarte mult timp alături de cei dragi, însă muncește din greu și se sacrifică pentru ca soția și fiul lui să nu ducă lispsă de nimic. NU RATA: Axinte, oprit pe stradă de o femeie și ponegrit în gura mare: „Ești prost rău la televizor”. Dialog halucinant între artist și o admiratoare

Ce cadou i-a pregătit Axinte fiului său la majorat

În cadrul unui interviu, Axinte a dezvăluit că fiul lui nu are de gând să-i calce pe urme în lumea artistică. Nu este atras de actorie, de muzică sau de tot ceea ce înseamnă expunere publică. Eduard este student la Colegiul Național ”Cantemir Vodă” din București – profil mate-info intensiv și are de gând să urmeze o carieră în informatică.

”Eduard este în clasa a XI-a, la Colegiul Cantemir Vodă. Este la mate-info intensiv. Este pe partea de real. Nu e atras de lumea artistică, nici vorbă. Nu are treabă cu muzica, cu impresariatul… Ne ajunge unul stresat în casă, pentru că nu e ușor. De școala de șoferi se va apuca la anul, probabil din primăvară. I-am dat o chitară când era mai mic. E plină de praf. Nici nu știu dacă mai are corzi. Nu e făcut pentru asta… El e cu informatica, cu altele. Nici eu nu mi-am dorit”, a spus actorul pentru Antena Stars.

La anul, Eduard împlinește 18 ani, iar Axinte se pregătește de pe acum – atât psihic, cât și financiar – pentru majoratul fiului său. Are în plan să-i ofere în dar o mașină și o petrecere ce o va ține minte toți invitații.