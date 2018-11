Ce face și cum arată Romanița Iovan la vârsta de 54 de ani: ”A fost cea mai mare cumpănă…”

„Când am divorţat de Adrian, lucrurile n-au fost atât de dure cât s-a văzut în media. În sensul că doi oameni nu se despart pentru că se urăsc. Doi oameni se despart pentru că nu mai pot convieţui împreună. Dar prietenia noastră a fost în continuare o punte de legătură foarte importantă pentru creşterea lui Albert. Eu întotdeauna am zis că Adrian va fi alături de mine şi de Albert, chiar dacă locuia la altă adresă. Adrian îl lua pe Albert de câte ori Albert dorea să stea cu el şi îl aducea de câte ori Albert dorea să fie înapoi acasă la mine. Practic, l-am înconjurat pe Albert cu iubirea celor doi părinţi fără să simtă că are doi părinţi despărţiţi. Ei erau despărţiţi doar de adresă. M-am simţit, într-adevăr foarte responsabilă şi foarte tristă când Adrian a murit, în 2014, în felul în care a murit. A fost pentru mine… s-a sfârşit lumea. A fost cea mai mare cumpănă prin care am trecut până acum. Şi pentru fiul meu la fel. Dar ce nu te doboară, te face mai puternic“, spunea, anul trecut, Romaniţa Iovan.