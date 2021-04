Ce fel de relație a avut Ciprian Marica cu Lavinia Pîrva? Adevărul a ieșit la iveală

Ciprian Marica, relație cu năbădăi cu Gina Pistol

În 2009, Ciprian Marica și Gina Pistol au trăit o scurtă poveste de dragoste. La vremea respectivă, fostul fotbalist juca în Germania. Prezentatoarea TV i-ar fi făcut mai multe vizite lui Ciprian Marica, în ciuda faptului că nu a recunoscut niciodată relația dintre ea și el:

”Nu stă numai Ciprian în Germania. Eu am plecat la Dusseldorf și de acolo am mers la niște prieteni care stăteau în Frankfurt. Am petrecut un weekend în Frankfurt și apoi m-am întors acasă. Nu m-am văzut cu Ciprian. Am rămas prieteni, amici. Dacă este ziua lui îi dau un mesaj să-i spun ‘La mulți ani’, dacă este ziua mea face și el la fel”, spunea, atunci, Gina Pistol.