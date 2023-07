Ce fel de viață duce, de fapt, Gina Pistol alături de Smiley? Imaginea care a pus pe toată lumea pe gânduri, a recunoscut

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul de la noi. Prezentatoarea de televiziune și artistul sunt împreună de mai bine de șapte ani, au o fetiță minunată pe nume Josephine (2 ani), iar acum câteva luni au făcut și pasul cel mare. Lucrurile păreau că merg ca pe roate în povestea lor de iubire, însă o postare recentă de-a vedetei i-a surprins pe toți!

Gina Pistol și Smiley sunt împreună de ani buni, însă au preferat să-și țină relația amoroasă departe de ochii lumii. Sunt discreți în ceea ce privește povestea lor de iubire și preferă să facă totul în liniște. Cei doi au făcut pasul cel mare după șapte ani de relație, având o nuntă ca-n basme. Blondina a reușit să fure toate privirile datorită celor două ținute impecabile în care și-a făcut apariția în ziua importantă din viața ei. Până acum, cei doi amorezi au dat impresia că sunt un cuplu fericit, însă o postare recentă de-a vedetei i-a pus pe mulți pe gânduri.

”Cum de arăți mereu atât de fericită? Mă prefac!”, este mesajul din cadrul imaginii postate de Gina Pistol, pe Instagram. Ce-i drept, nimeni nu știe dacă cineva a supărat-o sau nu pe vedetă, însă cert este că pe rețelele de socializare, fosta moderatoare de la Antena 1 arată mereu că viața ei este liniștită. Ca drept dovadă, la scurt timp după ce a publicat mesajul respectiv, Gina și Smiley au fost la un concert împreună și s-au bucurat de momente frumoase.

Gina Pistol și Smiley, la un pas de separare

Puțini știu că la începutul relației lor, Gina și Smiley au fost la un pas să meargă pe drumuri separate. Acum ceva vreme, blondina vorbea despre începuturile poveștii de iubire cu artistul, mărturisind că și-a pus câteva semne de întrebare. Asta din cauza faptului că Smiley era tot timpul ocupat și lipsea de acasă, fapt care nu i-a convenit vedetei de televiziune. Ea a recunoscut, într-un vlog postat pe YouTube, că are nevoie de un confort emoțional într-o relație. Cu timpul, lucrurile s-au rezolvat, iar prezentatoarea a înțeles cum este viața de artist.

Smiley: Nu știu cum m-a ales Gina pe mine, dar să spună ea.

Gina Pistol: Eu pur și simplu am simțit. Pur și simplu am simțit că el o să fie. Relația noastră nu a fost o relație… adică a fost construită treptat, fără nicio grabă, cu toate că eu trebuia mereu să știu care este următorul pas ca să îmi ofere mie un confort emoțional, să zic așa. În relația cu Andrei a trebuit să lucrez și eu la asta, cum și el a trebuit să lucreze la anumite părți ale lui. Am învățat ce este răbdarea în relația asta, la început.

Smiley: Încă învață.

Gina Pistol: Au fost momente la început când îmi venea să mă duc mâncând pământul, tocmai pentru că trebuie să ai multă răbdare cu Andrei. Lipsea mult de acasă și trebuia să înțeleg și partea asta a lui, dar ceva în mine îmi spunea doar învață să ai răbdare. Iar acum când mă uit la fiica mea, când o iau în brațe și mă uit în ochii ei înțeleg de ce a trebuit să am răbdare. Eu sunt mai vulcanică așa… să nu zic nebună.

Smiley: E mai impulsivă.