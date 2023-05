Ce i-a spus Alexandra Ciomag, la ureche, Ștefaniei Stănilă, după ce a fost eliminată de la Survivor. Are legătură cu tatăl ei mort

Seara trecută a fost una extrem de tristă pentru concurenții de la Survivor România. În recentul consiliu a mai fost eliminat un concurent. Ștefania Stănilă este cea care a părăsit competiția. Gimnasta s-a despărțit de foștii săi colegi cu ochii în lacrimi. Iată ce mesaj neașteptat a primit din partea Alexandrei Ciomag.

Se strâng rândurile în concursul din Republica Dominicană! Au mai rămas doar 5 concurenți, iar fiecare își dorește să plece acasă cu marele premiu. Pentru Ștefania Stănilă jocul s-a oprit seara trecută, după o accidentare. Tânăra a fost extrem de dezamăgită în momentul în care și-a auzit numele, deoarece ea își dorea să aibă șansa să lupte mai departe.

Cu toate acestea, gimnasta a mărturisit că nu regretă nimic din tot ce s-a întâmplat în emisiune, iar competiția Survivor România a fost experiența vieții sale.

„Nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Deși am avut astăzi o mică accidentare, după am fost la reward, am vorbit cu mama mea și m-a încărcat atât de tare, încât puteam trece peste orice obstacol. Chiar mă întristează faptul că durerea din sufletul ei este mult mai mare decât durerea propriu zisă pe care o am la genunchi. Mă doare, mă doare foarte tare pentru că simțeam că pot mai mult de atât și nu-mi pare rău de absolut nimic. Nu-mi pare rău de nimic din ce-am făcut aici și sigur așa trebuie să fie și ceva mai bun mă așteaptă acasă. Mi-aș fi dorit să-mi duc visul mai departe. Mă doare și simt că ceva încă rămâne aici în Survivor. Nu-mi vine să cred domnul Dan, sunt împăcat cu absolut tot ce am făcut. E greu, chiar e greu, mi-aș fi dorit să ajung în ultima săptămână din marea finala și țin minte domnul Dan, prima oară când am fost la casting și v-am întâlnit pe dumneavoastră și am fost foarte onorată că v-am văzut. Flacăra de campion e încă în mine”, a spus Ștefania Stănilă înainte de a părăsi concursul.

Ce i-a spus Alexandra Ciomag, la ureche, Ștefaniei Stănilă

Concurenții s-au atașat unul de celălalt, iar momentul în care cineva pleacă acasă nu este deloc ușor. Cei rămași în competiție și-au luat cu greu rămas bun de la Ștefania Stănilă, mai ales că tânăra a fost una dintre cele mai îndrăgite participante la show. Cea mai afectată a fost Carmen Grebenișan, colega sa din tribul inițial, cel al Faimoșilor. Cu ea și-a petrecut gimnasta cea mai mare parte a timpului, din acest motiv, despărțirea a fost una foarte grea.

Se pare că Ștefania a reușit să se facă plăcută și de fetele din tribul rival, Alexandra Porkolab și Alexandra Ciomag. Cele două au lăudat parcursul gimnastei în competiție și au felicitat-o pentru tot ce a reușit să facă în cele 20 de săptămâni.

„Ești un om minunat. Sunt mândră că am luptat alături de o campioană” , i-a tranmis Alexandra Porkolab.

Alexandra Ciomag a dus însă mesajul la alt nivel. În momentul în care a auzit-o, Ștefania Stănilă a izbucnit în lacrimi.

„E mândru de tine (n.r tatăl Stefaniei), l-ai făcut cel mai mândru”, i-a spus și Alexandra Ciomag.