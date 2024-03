Ce i-a spus Jador lui Moroşanu la Survivor, când nu erau filmaţi: „Am fost jigniţi de la A la Z”

Scene incredibile la Survivor All Stars 2024. În ediția de pe 29 februarie 2024, Jador a fost descalificat din competiție. Totodată, și Cătălin Moroșanu și-a încheiat aventura din Republica Dominicană. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat între Jador și Moroșanu?

În ediția de joi, 29 februarie 2024, Jador a fost eliminat din consiliul Survivor All Stars 2024. Chiar dacă parcursul său în aventura din Dominicană s-a încheiat, cântărețul nu a putut să plece fără scandal. S-a certat cu toți foștii coechipieri. Mai mult s-a aruncat cu reproșuri în toate direcțiile.

Descalificarea artistului vine după ce acesta a avut mai multe ieșiri necontrolate în tabăra Faimoșilor.

Moroșanu i-a povestit domnului Dan, cu lux de amănunte, care a fost strategia lor pentru acest consiliu. Surprinzătoare a fost, de fapt, reacția lui Jador.

Iată ce dialog ar fi avut Jador și Moroșanu atunci când se aflau în spatele camerelor de filmat:

”Să vă spun toată povestea, în numele echipei. Eu am încercat să fiu mereu la mijlo. Am încercat să fiu echilibrul în echipă. Am încercat să fie pace între Zanni și Jador, ca cei doi să nu se certe, ca noi să fim buni pe traseu și să dăm rezultate. Să fie vibe-ul ală în echipă, mereu mi-am dorit chestia asta. Deci noi până acum am scos 5 fete, da? Bă sunt 3 fete bune la noi în echipă. Suntem 6 bărbați, 6 dârlani, da? 2 dintre ei sunt mai slabi: eu și Cătălin Zmărăndescu. Din cauza greutății noastre, nu putem să concurăm la nivelul războinicilor.

…

Atunci, așa am hotărât. La duel eu cu Zmărăndescu.

…

Jador așa a spus: votați-mă pe mine, să plec eu acasă. Eu acuma plec acasă! Și zic: ce ai pățit, omule, te-ai sucit în halul ăsta? Ce s-a întâmplat cu tine?”.

”Nu mă interesează. Eu sunt Jador, plec când vreau eu”, ar fi fost replica lui Jador.

”Noi, echipa ne-am simțit, pe lângă faptul că am fost jigniți de la A la Z, am simțit că nu contăm”, a dezvăluit Moroșanu.