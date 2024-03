Am aflat cine sunt Războinica și Faimoasa care intră săptămâna viitoare la Survivor All Stars: iubita lui Jador și..

După dubla eliminare de ediția de joi, 29 februarie 2024 – Jador a fost descalificat, iar Cătălin Zmărăndescu a pierdut duelul eliminatoriu – doi noi concurenți vor intra, începând de săptămâna viitoare, la Survivor All Stars. Mai exact, este vorba despre două concurente: o Războinică și o Faimoasă. Pro TV s-a dat de gol, iar noi vă dezvăluim identitatea lor.

În ediția de joi seară, Faimoșii au pierdut jocul pentru imunitate, ceea ce a dus la o nouă eliminare în echipa roșie. În urma unei strategii comune, Cătălin Moroșanu și Cătălin Zmărăndescu au fost concurenții propuși spre eliminare. La finalul probei, Moroșanu a părăsit definitiv competiția.

Dublă eliminare la Survivor All Stars de la Pro TV

A fost dublă eliminarea în echipa roșie. Înainte de proba duelului – dintre Moroșanu și Zmărăndescu- Jador a fost descalificat de la Survivor All Stars. Ajuns la capătul răbdării, într-un moment în care a simțit că nu mai rezistă în junglă, cântărețul a fugit din tabăra Faimoșilor, comportament care l-a costat eliminarea.

„Am dormit rău, m-am trezit rău, n-am putut să dorm. Nu știu ce se întâmplă. Eu nu mai am încredere în mine, sunt cântăreț, nu trebuie să fiu eu printre ei. Și uite așa nu am mai dat nimic. Am uitat să fiu Jador, îmi place egoul lui Jador, era foarte bun. Mi-am omorât ego-ul pentru că îi deranjează pe ceilalți. Pur și simplu nu mă regăsesc. Dau tot ce pot, dar parcă nu am ambiția aia maximă. Mă gândesc și acasă, sincer. Poate, de fapt, asta e problema, mă gândesc acasă. Mă gândesc doar la asta, cumva i-am dezamăgit pe oameni, m-am dezamăgit și pe mine. Sunt supărat, așa…”, a spus Jador în competiție.

Cine sunt cele două concurente care intră la Survivor All Stars 2024

Astfel, după dubla eliminare din stage-ul 7 al competiției (Jador și Moroșanu), doi noi concurenți vor intra, săptămâna viitoare, la Survivor All Stars 2024. Am aflat identitatea lor, Pro TV dându-se de gol în teaser-ul episodului viitor. Este vorba despre Faimoasa Ana Pal, și Războinica Oana Ciocan, nimeni alta decât iubita lui Jador, proaspăt descalificat din competiție.

Jador a confirmat relația de iubire cu Oana Ciocan

Oana Ciocan (26 de ani) va face parte din echipa Războinicilor de la Survivor All Stars 2024. Din păcate, după ce a cedat emoțional, Jador nu se va putea bucura de prezența iubitei sale pe insula dominicană. De altfel, înainte de a semna contractul cu cei de la Pro TV, manelistul ar fi pus o condiție, condiție de care nu a apucat să se bucure: ca iubita lui să intre în show-ul de la Pro TV. În urmă cu doar două săptămâni, Jador și-a declarat iubire față de partenera sa, în timpul testimonialelor de la Survivor, confirmând astfel că este îndrăgostit până peste cap de Oana Ciocan – războinica de la Survivor 2022.

„Dacă nu voi fi cu tine, voi rămâne singur pentru totdeauna. Sunt multe stele pe cer, dar, pentru mine, strălucește numai una. Doresc să fiu cu tine cum dorește orbul să vadă lumina. Dacă nu voi fi cu tine, mai bine singur pentru totdeauna. Această melodie este dedicată din partea mea, Jador, pentru iubita mea, Oana. Ascultă ce-ți dedică bărbățelul tău! Nu că mă laud, dar fac cea mai frumoasă muzică. Cele mai frumoase cuvinte. Lăsați-mă să mă laud cu muzica mea! Sunt cel mai bun”, i-a cântat Jador iubitei sale, în cadrul show-ului de la Pro TV.