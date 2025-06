Ce i-a spus Mikaela lui Mihai Albu la nunta cu Elena Nechifor. Designerul a fost copleșit!

Mihai Albu și Elena Nechifor s-au căsătorit civil în urmă cu 2 săptămâni, iar ziua a fost una plină de emoții atât pentru cei doi, cât și pentru fiicele lor. Totuși, abia acum s-a aflat ce i-a șoptit Mikaela tatălui său chiar în timpul ceremoniei. Află în rândurile de mai jos!

Mihai Albu și Elena Nechifor au trăit cele mai frumoase clipe din viața lor în ziua în care și-au unit destinele, iar de la acest eveniment special nu aveau cum să lipsească cele două fiice ale lor din relații anterioare.

Mikaela, fiica pe care Mihai Albu o are din relația cu Iulia Albu, a fost o prezență care nu putea fi trecută cu vederea. Rafinamenul și delicatețea de care aceasta a dat dovadă în rochia și pantofii creați chiar de tatăl ei, au furat privirile tuturor.

Ei bine, pe lângă emoțiile la cote maxime prin care a trecut, Mihai Albu a mai avut parte de un moment care l-a copleșit în ziua cea mare, atunci când fiica lui a simțit nevoia să îi spună ceva. Mikaela s-a bucurat cu adevărat pentru fericirea tatălui ei și l-a susținut întotdeauna.

„Mikaela a fost aproape de noi, se vedea că e foarte încântată, că ne-am găsit, că suntem împreună. Toate vorbele frumoase de la ea, chiar au fost din suflet, am simțit lucrul acesta. Era foarte apropiată, tot timpul căuta prezența mea, a stat lângă mine. A fost foarte emoționată, chiar m-a strâns așa de mână, de braț și mi-a spus mă bucur tare pentru tine, tati. Lucrul ăsta m-a emoționat. Am văzut-o și cu lacrimi în ochi, ea e foarte sensibilă. Am simțit că s-a bucurat pentru mine. Și la cununia civilă și la biserică a avut lacrimi în ochi.”, a mărturisit Mihai Albu, potrivit wowbiz.ro.