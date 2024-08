Ce i-a spus Tanța Blonda lui Eric despre Cristina și Andrei Rotaru: „Tu ești înger, iar el un…”

Unul dintre cuplurile care a atras cel mai mult atenția în sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii” este cel format din Andrei și Cristina, care au stârnit reacții puternice atât din partea publicului, cât și a familiilor lor. Andrei a luat prin surprindere pe toată lumea când, la doar câteva zile de la sosirea în Thailanda, a uitat de relația sa de zece ani cu Cristina și a început să flirteze cu ispita Diandra. Acest comportament a avut un impact profund asupra Cristinei, iar în țară, mama ei, cunoscută ca „Tanța Blonda”, a reacționat pe rețelele sociale.

Participarea lui Andrei la „Insula Iubirii” a declanșat criza majoră în mariajul său. Chiar din primele zile, el a cedat ispitei și s-a apropiat de Diandra, o tentantă prezență care l-a făcut să uite repede de promisiunile față de Cristina. Fără să reflecteze asupra repercusiunilor, Andrei s-a lăsat atras emoțional și fizic de Diandra, mărturisind deschis că simte o legătură profundă cu ea. În tot acest timp, Cristina a fost copleșită de suferință și lacrimi, trăind un coșmar constant. Deși a găsit o alinare temporară în brațele lui Eric, un alt participant, durerea trădării din partea soțului a rămas profundă.

Ce i-a spus Tanța Blonda lui Eric după ce s-a întors de la Insula Iubirii

Cristina și Eric au devenit foarte apropiați spre finalul sezonului de la „Insula Iubirii”. Concurenta și ispita masculină au părăsit emisiunea împreună, iar ulterior au menținut legătura pentru o vreme. În urmă cu puțin timp, ispita Eric, cel în brațele căruia Cristina și-a găsit alinarea și liniștea, a făcut un live pe rețelele de socializare, acolo unde a explicat ce s-a întâmplat între el și brunetă după ce s-au întors din Thailanda.

Eric le-a dezvăluit urmăritorilor săi cum s-a comportat mama Cristinei după ce au ajuns în România. Se pare că întâlnirea dintre Tanța Blonda și ispită a fost una pe cât se poate de normală. Se pare că femeia care i-a dat viață Cristinei ar fi fost recunoscătoare petru tot ce a făcut tânărul pentru fiica sa.

„Mama ei, mama ei super mișto. Mama ei mi-a spus și când am ajuns acolo, maică-sa, mama ei, mi-a spus: Măi, chiar dacă va fi sau nu ceva între voi, tu pentru fata mea ai fost un înger și ai protejat-o din mâna călăului. Cuvintele ei”, a povestit ispita masculină, în timpul unui live pe TikTok.

Eric de la Insula Iubirii și-a spus părerea sinceră despre Cristina

Eric a lăudat-o pe Cristina, descriind-o ca fiind o femeie frumoasă și inteligentă. El a admis public că a dorit mai mult decât o simplă apropiere cu ea. Bărbatul a afirmat că nu a avut un rol regizat în emisiune și că totul între ei a fost autentic.

„Din punctul meu de vedere, da, este greșit că ea s-a întors la el, indiferent că era cu mine sau cu altcineva. Dacă s-au despărțit după emisiune, voi vă dați seama că este un val de hate atât de mare din toată țara…

Cristina nu e naivă, eu nu am văzut-o o femeie naivă, este o femeie deșteaptă. S-au despărțit, nu știu dacă s-au despărțit sau nu. E manipulată. (…) eu îi spuneam că e îndoctrinată, manipulată…fiecare cred că s-a întrebat dacă mie mi-a plăcut Cristina, dacă am jucat un rol sau dacă nu am jucat un rol. Cred că orice bărbat își dorește o femeie precum Cristina, e o femeie care știe să-și țină bărbatul aproape, o femeie care te face fericit cu micile gesturi, o îmbrățișare, un zâmbet frumos…

Ideea este că, Cristina dacă va ieși din relația pe care o are cu Andrei, îi va fi foarte greu. Și dacă nu va fi cineva care s-o suporte, îi va fi foarte greu. Mi-a plăcut Cristina, spun în gura mare. Aș fi vrut ceva mai mult cu ea, dar nu am plusat cu nimic alegerile ei. Este foarte ușor manevrabilă. Ei doi acum nu mai stau împreună”, a mai dezvăluit Eric.

