Ce i s-a pregătit lui Irinel Columbeanu de Paște! E prima dată când o să petreacă Sărbătorile Pascale într-un azil

Irinel Columbeanu își va petrece Sărbătorile Pascale la azil! Fostul afacerist, cunoscut pentru viața fără griji pe care o avea, dar și pentru relațiile sale cu femei remarcabile, este acum sub lumina reflectoarelor.

În fața unor probleme de sănătate și a unei pensii modeste de doar 2.000 de lei, Irinel Columbeanu a luat decizia de a se muta într-un azil. Acolo, a fost întâmpinat cu căldură de către prieteni și de către proprietarul azilului, Ion Cassian. În ciuda trecutului său strălucitor, Columbeanu a găsit în această nouă etapă a vieții sale un refugiu, la azil.

Fostul afacerist și-ar dori să fie alături de fiica sa, Irina Columbeanu, care se află în America, dar din păcate nu poate călători din cauza stării sale de sănătate. Astfel, va petrece Paștele într-o atmosferă specială, alături de alți rezidenți ai azilului. Proprietarul azilului, Ion Cassian, a organizat o masă festivă de Paște, la care Irinel este așteptat cu ouă vopsite, miel la cuptor și alte delicii, conform declarațiilor sale pentru Playtech.

Proprietarul azilului a ținut să precizeze că la azil e foarte bine și că Irinel are parte de toate facilitățile, de la mâncare bună, până la medici care au grijă de rezidenți. Chiar și Ion Cassian gustă din preparatele pacienților.

Chiar dacă a primit o vizită specială de la fosta sa iubită, Oana Cojocaru, care l-a scos la o plimbare și l-a răsfățat cu o cină la un restaurant, Columbeanu alege să își petreacă timpul la azil. Acolo se bucură de compania altor rezidenți și de atmosfera călduroasă și primitoare a locului.

„Mă bucur că a venit Oana acum câteva zile pe la mine, a venit în vizită, la azil, unde stau eu, cu mașina ei, și am mers la un restaurant de pe marginea unui lac. Am stat cam o oră de vorbă cu ea, la restaurant. A fost foarte frumos, am depănat amintiri pe care noi doi le-am strâns împreună”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Click.