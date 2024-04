Obiectul de care Irinel Columbeanu nu se dezlipește la azil. Doarme cu el la cap!

Irinel Columbeanu o duce tot mai greu! Fostul afacerist trece prin clipe extrem de dificile, după ce a fost dus la azil pentru că nu mai avea unde să locuiască. Acesta locuiește pe banii unor prieteni și rememorează momentele frumoase pe care le-a trăit în trecut. Irinel Columbeanu are un obiect de suflet pe care îl ține la capul patului!

Viața luxoasă din anii 2000 rămâne doar o amintire pentru Irinel Columbeanu. Fostul milionar s-a mutat de la vila impunătoare din Izvorani la o cameră de azil acum mai bine de un an, din cauza problemelor de sănătate și financiare. Cu toate că luxul și opulența au dispărut, Irinel păstrează câteva obiecte de pe vremea când era căsătorit cu Monica Gabor.

Ce obiect important a păstrat Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu are grijă să păstreze obiectele de preț de pe vremea când nu avea nicio grijă a banului și era într-o relație cu Monica Gabor. Lângă patul de la azil, fostul afacerist are o servietă Louis Vuitton, achiziționată în timpul uneia dintre vacanțele luxoase petrecute alături de Monica. Fostul milionar a dezvăluit semnificația specială pe care o are acest obiect pentru el.

”Vă referiți la diplomatul de la Vuitton. Să vă explic, diplomatul acesta ‘știe’ mai multă geografie ca Magellan. În el țineam actele importante pe vremea când puteam să spun că am succes în afaceri. Acum țin doar permisul auto, un parfum și câteva cărți de vizită. Probabil e un automatism al meu să văd în diplomat un lucru important din trecut și din această cauză îl țin la capul patului. Dacă vedeți, am și pe șifonier tot setul de voiaj de la Vuitton, genți pe care le-am luat cu Monica de la Paris când nu ne mai încăpeau cumpărăturile, și făceam multe în acele vremuri, dar asta e, nu mai e cazul acum”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru sursa menționată mai sus.

Irinel Columbeanu o duce rău cu banii

În ultimii ani, Irinel Columbeanu a avut pierderi financiare considerabile. Pe măsură ce afacerile sale au început să meargă din ce în ce mai prost, a fost nevoit să vândă vila impunătoare din Izvorani și să se mute într-un apartament modest din București. Problemele au devenit tot mai grave, iar recent a suferit și un accident vascular cerebral, făcându-l incapabil să aibă grijă de sine. Acum locuiește la un azil, acolo unde își acoperă cheltuielile cu ajutorul unor prieteni generoși.

”Este o întrebare incomodă, ca să nu spun jenantă pentru mine, dar totuși vă răspund. Pentru că nu îmi permit să divulg nume, am parte de suportul a 5-6 prieteni care se asigură că am tot ce am nevoie, la care se adaugă și îngăduința și amabilitatea necondiționată a prietenului meu, Ioan Cassian”, a mai precizat fostul afacerist. ”Fără a fi trivial, eu am băut din cana mea și am mâncat din farfuria mea. Dacă le-am scăpat pe jos, a fost vina mea, dar nu am ce să le răspund celor care ‘m-au cunoscut’ doar din ziare și de la televizor”, a mai spus fostul afacerist.

