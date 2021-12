Denise Rifai a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum va sărbători Crăciunul! Cu cine va petrece de sărbători, dar și ce amintiri o leagă de simpaticul Moș ce îi vizitează pe copii în Noaptea de Ajun sunt doar câteva dintre confesiunile făcute de prezentatoarea TV.

Obișnuită să lucreze, indiferent de “liberele” celorlalți, prezentatoarea TV pare să se bucure, totuși, din plin de perioada Crăciunului! Mutarea la Kanal D fiindu-i prielnică, nu doar datorită succesului înregistrat cu proiectul în care activează.

„Nu am planuri mari de Crăciun”

“În televiziune întotdeauna avem fie Crăciun, fie Revelion, fie Paște, fie 1 Mai. Cei de acasă trebuie să știe, de când sunt la Kanal D, practic este al doilea an în care am avut liber de Crăciun și am liber și de Revelion, nu mi s-a mai întâmplat, mă acomodez cu chestiunea asta.

Noi lucrăm la foc continuu! Ultima emisie este în «buza» Crăciunului, aproape în Ajun este ultima zi în care înregistrăm, așa că nu am planuri mari de Crăciun…”, a povestit Denise Rifai.

Chiar dacă, pentru Denise Rifai, munca primează, bruneta pare să nu își neglijeze familia și nici apropiații: “Mă bucur mult că sunt acasă, că suntem sănătoși în acest context pandemic atât de dificil și, sincer, cred că mi-ar plăcea să avem puțină zăpadă! (…) O să fiu cu mama, cu ai mei…”, a mai adăugat jurnalista.

(VEZI ȘI: DENISE RIFAI A “DEFILAT” TRENDY ȘI MULATĂ CHIAR ȘI LA O IEȘIRE FĂRĂ PRETENȚII, „DE PANDEMIE”)

Pierderea bunicii, un subiect dureros pentru Denise Rifai

Odată cu depănarea amintirilor din copilărie, Denise a renunțat la spiritul jovial, când a venit vorba despre bunica sa, o figură cu un puternic impact asupra ei.

“În toată această perioadă premergătoare Crăciunului ascult în mașină doar colinde. (…) Când spun Crăciun mă gândesc la cozonacul pe care îl făcea bunica mea, ce astăzi nu mai este printre noi și este foarte dureros subiectul ăsta, chiar dacă au trecut mulți ani de atunci, iar cea mai frumoasă amintire a mea este legată de Moș Crăciun…”, dezvăluie prezentatoarea TV.

Ajunsă la 35 de ani, vedeta crede încă în farmecul lui Moș Crăciun: “Cred în Moș Crăciun și astăzi, o să îl aștept întotdeauna. Am avut întotdeauna parte de un Moș care îmi aducea și bradul și cadourile și întâlnirea mea cu Moș Crăciun era evenimentul acela fabulos al fiecărui Crăciun!”

Ce amintiri o leagă pe Denise Rifai de sărbătoarea Crăciunului

Cu prima ocazie când Moșul a uitat-o, Denise și-a pus serioase semne de întrebare cu privire la existența acestuia, lucru pe care ni l-a și împărtășit, râzând.

“Neplăcutul eveniment s-a întâmplat în clasa întâi (…) unul dintre colegi mi-a zis că nu există Moș Crăciun, am fost foarte supărată! Cumva, în sinea mea, așteptam să vină informația asta, pentru că am fost o tipă foarte curioasă de mică.

O dată, la un moment dat, am găsit bradul pe balcon! (…) Foarte trist a fost, pentru că m-am simțit a nimănui!”, a completat Denise Rifai.

(CITEȘTE ȘI: SECRETUL VEDETEI DE LA KANAL D! CU CE SE ”TRATEAZĂ” DENISE RIFAI)