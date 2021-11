Impunătoare, stăpână pe ea, dar și pe situație, cu zâmbetul pe buze! Denise Rifai nu e așa doar la televizor, la pupitrul emisiunii pe care o realizează, ci și în viața de zi cu zi. Dar mai ales atunci când lucrurile nu merg conform planului! Paparazzii CANCAN.RO au surprins-o într-un asemenea moment, iar reacția a fost pe măsură.

Indiferent de situație, Denise Rifai pare să știe cum să se descurce! Fie că apelează la șarm sau la câteva cuvinte mieroase, vedeta Kanal D „scapă” cu brio din orice încurcătură și nimic nu-i poate strica ziua. Nici măcar Poliția!

Denise Rifai, „negocieri” pentru parcare, cu Poliția

Zilele trecute, prezentatoarea de la Kanal D și-a făcut loc în agendă pentru o mică relaxare. Și-a propus o vizită la un salon de înfrumusețare. Zis și făcut! Ajunsă în zona Dorobanți, unde trebuia să aibă parte de răsfăț pe măsură, a întâmpinat o mică problemă.

Cum Bucureștiul este sufocat de autoturisme, evident, locurile de parcare lipseau cu desăvârșire din zonă. Așa că vedeta a intenționat să parcheze chiar în fața salonului, pentru a-i fi mai comod. Însă, spre ghinionul ei, un polițist vigilent a văzut-o și a „atenționat-o” asupra faptului că nu e în regulă să parcheze în zona respectivă.

Denise Rifai i-a zâmbit omului legii, a purtat o mică discuție cu el, iar ulterior a plecat în căutarea unui alt loc de parcare. Și a găsit, culmea! Ceva mai departe de salonul unde avea treabă, însă bolidul a fost lăsat regulamentar, iar domnul polițist, cu siguranță, n-a mai avut ce să-i reproșeze.

„În primul rând, trebuie să fie foarte inteligent, să îmi dea acel sentiment de siguranță, de încredere că voi avea alături de mine un partener în orice situație ne va aduce viața. Sunt o femeie puternică, pragmatică, dar în același timp am acea latură sensibilă care are nevoie de tandrețe, de atenție, de afecțiune. Întotdeauna mi-au plăcut bărbații blonzi, cu ochii albaștri, am avut această sensibilitate pentru tipologiile nordice”, ne-a dezvăluit Denise Rifai.

Însă, atât, referitor la viața amoroasă, Denise Rifai se ferește să facă vreo declarație. Vrea să-și trăiască în liniște, departe de ochii curioșilor.

„Referitor la viața mea privată, ce pot să spun este că mă aflu în echilibru. Mă simt perfect și îmi doresc să țin acest aspect doar pentru mine, tocmai pentru că e vorba de viața mea intimă. Știu că mă înțelegeți și vă mulțumesc mult pentru asta”, a mai adăugat prezentatoarea de la Kanal D.

