Ce îi dă Bianca Drăgușanu să mănânce Sofiei la doar 5 ani? Mulți îl consideră un pericol alimentar

Bianca Drăgușanu stă în permanență cu fiica ei, Sofia, în vârstă de 5 ani. La sfârșitul lunii septembrie, fiica vedetei și a lui Victor Slav și-a serbat ziua de naștere, iar, acum, că sărbătorile de iarnă s-au instalat, deja, în casele tuturor, micuța este răsfățată de mămica ei! Ce a mâncat, alături de Bianca Drăgușanu, în această după-amiază? Mulți îl consideră un pericol alimentar pentru cei mici.

În această după-amiază, Bianca Drăgușanu a mers cu fiica ei, Sofia, în oraș. Cele două s-au răsfățat din plin și au luat masa împreună, la un local. Extrem de zâmbitoare și fericită că își petrece sărbătorile de iarnă alături de mămica ei, micuța Sofia, în vârstă de cinci ani, s-a delectat cu un platou cu caracatiță, alături de salată și lămâie.

Chiar dacă este un deliciu culinar, specialiștii susțin că ar putea prezenta un pericol alimentar pentru cei mici, spre deosebire de alte produse. Fructele de mare conțin acizi grași Omega 3, vitamina B12, fier, potasiu și magneziu. Însă, nu se recomandă consumarea fructelor de mare în cantitate mare. Specialiștii susțin că un copil poate consuma 340 de grame pe săptămână. De asemenea, caracatița conține vitaminele B, potasiu, seleniu, taurină și fier, arată qbebe.ro.

Bianca Drăgușanu, declarații despre sarcina cu Sofia

După ce a adus-o pe lume pe Sofia, aceasta arăta de parcă nici nu a fost însărcinată, motiv pentru care au apărut numeroase zvonuri. Vedeta a declarat că în timpul sarcinii a avut cea mai grea perioadă din viața ei, fiind o femeie hiperactivă. Timp de două luni după ce a născut vedeta nu a dormit deloc, dar fostul soț i-a fost alături.

„În momentul în care Sofia a venit pe lume a fost o nebunie națională. Toată lumea spunea ca eu am avut o sarcină fake și că am avut o mamă surogat, pentru că eu a treia zi am ieșit din spital într-un corset măsura xs și burta dispăruse instant. Aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină, să mă refac foarte rapid ți să nu am timp de depresie.

Am avut tot felul de probleme. În ultimele 2 luni nu mai poți să dormi, nu-ți găsești nicio pozitție, mâinile umflate, picioarele la fel, te doare spatele, nu poți să te îmbraci.

Nu am fost singură, am avut familia lângă mine, fostul meu soț era lângă mine. I-am aliniat pe toți ți le-am spus ce au nevoie să facă”, a explicat Bianca Drăgușanu într-o emisiune TV.

Care a fost motivul despărțirii dintre Bianca și Victor Slav Cu toate că la momentul respectiv dragostea dintre ei era mare și amândoi radiau de fericire, despărțirea a fost inevitabilă. Acum, la aproape 7 ani de la divorț, Bianca Drăgușanu spune ce n-a mers în relația cu Victor Slav, dar recunoaște faptul că ea a fost cea care a ales să pună punct mariajului, deși prezentatorul TV a mai luptat.

„Ne-am cunoscut pe platourile de filmare, a fost o chimie între noi doi. Am fost magneți, ne-am lipit vreo 6 ani din viață. Este tatăl copilului meu, va fi prezent în viața mea și a Sofiei mult timp, ne respectăm. Unele povești de dragoste sunt scrise ca să fie închise. Am ajuns la concluzia că povestea noastră s-a terminat. Cel puțin pentru mine, el a mai luptat, a mai încercat”, a descris Bianca relația cu Victor Slav.

Sursă foto: Captură video Youtube, arhivă Cancan