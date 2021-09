Din ce face bani, de fapt, Victor Slav? Mama fetiţei sale, Bianca Drăguşanu, câştigă infinit mai mult

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au avut o relație în urma căreia, în viața lor, a apărut micuța Sofia. Însă, după ce aceștia nu s-au mai înțeles, au luat-o pe căi separate. Cei doi, însă, se ocupă de creșterea copilului, iar în cea mai mare parte a timpului, aceasta stă alături de mama ei. De asemenea, Victor Slav îi plătește pensie alimentară, lunar. Însă, din ce face bani, de fapt, prezentatorul TV?

Din anul 2018, Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Sofia Natalia. După separare, Victor Slav este nevoit să plătească pensie alimentară acesteia pentru creșterea copilului, care ar fi în jur de 500 de euro pe lună.

Victor Slav prezenta emisiunea ”Vulturii de noapte”, la Kanal D, însă, momentan, aceasta se află pe „hold”. De asemenea, Victor Slav câștiga bani din contracte de imagine, în prezent, și are și un restaurant din Capitală. Pe de altă parte, fosta sa parteneră de viață, Bianca Drăgușanu, încasează mai mulți bani, având un contract uriaș cu un studio de videochat, contracte de imagine și deține și propriul ei atelier cu articole vestimentare.

Câți bani ar încasa lunar Bianca Drăgușanu?

Bianca Drăgușanu a strigat ”jackpot”! La fiecare trei luni, vedeta încasează circa 100.000 de euro, semn că nu trebuie să ducă grija zilei de mâine, viitorul fiind asigurat. Din contractele de imagine, Bianca Drăgușanu strânge o avere, la fiecare trei luni având încasări în contul bancar de cifre colosale. Chiar și cei de la bancă au apelat-o pentru a o întreba care este locul de proveniență al acestora. Pe lângă faptul că își întreține afacerea ei proprie, cu atelierul de rochii, aceasta găsește stabilitate financiară și din contractele de imagine. Ultimul contract la care se face referire este cel al unui studio de videochat.

„100.000 de euro pe trei luni și am mai prelungit pe încă trei luni și am mai luat 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă și toată lumea zicea că nu e adevărat, se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Când m-am dus la bancă și am depus, m-au sunat a doua zi de unde am banii. Peste 10.000 de euro te întreabă. Oficial îmi merge foarte bine. Din videochat. Mai au încă trei luni tot cu mine. La modul general, lumea te judecă. Eu apar de 14 ani prin ziare în ipostaze compromițătoare și nu primesc niciun ban de la nimeni”, a fost răspunsul dat de Bianca Drăgușanu la ”Teo Show”.

