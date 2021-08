În cadrul unei emisiuni de televiziune, Bianca Drăgușanu a mărturisit faptul că încasează sume uriașe de bani, iar cei de la bancă au și apelat-o pentru a o întreba care este, de fapt, proveniența lor. Vedeta face bani din contractele de imagine, potrivit declarațiilor sale.

Bianca Drăgușanu a strigat ”jackpot”! La fiecare trei luni, vedeta încasează circa 100.000 de euro, semn că nu trebuie să ducă grija zilei de mâine, viitorul fiind asigurat. Din contractele de imagine, Bianca Drăgușanu strânge o avere, la fiecare trei luni având încasări în contul bancar de cifre colosale. Chiar și cei de la bancă au apelat-o pentru a o întrebat care este locul de proveniență al acestora. Pe lângă faptul că își întreține afacerea ei proprie, cu atelierul de rochii, aceasta găsește stabilitate financiară și din contractele de imagine. Ultimul contract la care se face referire este cel al unui studio de videochat.

„100.000 de euro pe trei luni și am mai prelungit pe încă trei luni și am mai luat 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă și toată lumea zicea că nu e adevărat, se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Când m-am dus la bancă și am depus, m-au sunat a doua zi de unde am banii. Peste 10.000 de euro te întreabă. Oficial îmi merge foarte bine. Din videochat. Mai au încă trei luni tot cu mine. La modul general, lumea te judecă. Eu apar de 14 ani prin ziare în ipostaze compromițătoare și nu primesc niciun ban de la nimeni”, a fost răspunsul dat de Bianca Drăgușanu la Teo Show.

Și-a dorit mereu să fie vedetă

La numai 16 ani Bianca Dragusanu a apărut la emisiunea „Din dragoste”, de la Antena 1, pentru a-şi recupera iubirea, un domn din Petroşani. Prima ei apariţie importantă în ipostaze sexy a fost însă mai târziu la vârsta de 21 de ani când a pozat la faţă de la pagina 5 pentru ziarul Libertatea. În acea perioadă era mai plinuţă şi avea părul creţ.

În toamna lui 2009 a fost aleasă pentru a o înlocui pe asistenta lui Dan Capatos de la emisiunea „Un Show Păcătos”, Loredana Chivu, ajungând astfel cea mai dorită sexy-asistenta de pe micile ecrane ale acelui moment.

Deşi activează în modelling de câţiva ani s-a remarcat în presă mondenă atunci când au fost publicate o serie de fotografii în care a fost surprinsă făcând dragoste cu celebrul designer Cătălin Botezatu.

Bianca Dragusanu a devenit rapid foarte apreciată în lumea modei şi a defilat pentru designeri celebrii precum: Cavalli, Dolce & Gabbana, Armani. Bianca a fost solicitată şi la prezentările din România, fiind considerată „femeia ideală”, înaltă, slabă şi cu forme. Ea şi-a făcut operaţie de mărire a sânilor la vârsta de 20 de ani, ajungând unul din cele mai bine cotate modele din România în ultimii ani.

sursă foto: Arhivă CANCAN