Ce înseamnă dacă găseşti o sticlă de apă pe capota maşinii? O femeie a trăit surpriza vieţii, după ce a descoperit asta

O sticlă pe capota mașinii poate reprezenta un detaliu de care ar trebui să ții cont data viitoare când ieși în oraș. O femeie din SUA a trecut prin momente de groază din această cauză în urmă cu mai multe săptămâni.

Un detaliu aparent nesemnificativ, precum o sticlă aflată pe capota mașinii, ar putea reprezenta un semn că te afli într-un pericol foarte mare. Povestea unei femei din Statele Unite ale Americii a tras un semnal de alarmă asupra tuturor femeilor sau fetelor care obișnuiesc să se plimbe singure. Iată ce ar trebui să știi dacă găsești într-una din zile o sticlă pe capota mașinii tale.

O sticlă pe capota mașinii, semnul că te afli în pericol

Hayley West este numele unei tinere din SUA, care a avut parte de o experiență cu adevărat neașteptată în timp ce se îndrepta către magazin pentru a face cumpărături. Aceasta a fost abordată și urmărită îndeaproape de un bărbat cu un comportament suspect. Pentru a scăpa de el, Hayley a intrat imediat în magazin, iar după ce s-a întors, a găsit o sticlă de apă pe capota mașinii.

„Efectiv acum am pielea de găină, mi s-a întâmplat cel mai ciudat lucru. Am ieșit de la(…) și m-am îndreptat către mașina mea, aflată acolo în parcare. Am văzut un tip care mergea cam aproape de mine, se apropia tot mai mult și mă tot întreba cum mă cheamă. L-am ignorat complet și am continuat să merg, însă și el a continuat să mă urmărească. S-a îndreptat spre mașina mea, dar nu am reacționat, pentru a nu-și da seama că este a mea, deși cred că știa deja acest lucru.(…) Când m-am întors la mașină, pe capotă era o sticlă cu apă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. E foarte important să fii atentă, mai ales dacă ești femeie”, a spus Hayley West, pe TikTok.

După ce și-a publicat povestea pe TikTok, Hayley a primit mai multe mesaje din partea unor doamne și domnișoare care susțin că au pățit ceva asemănător. Astfel, Elle, o femei care s-a specializat în fenomene de acest tip, a oferit o explicație necesară și a tras un semnal de alarmă în rândul persoanelor de sex feminin.

Ce înseamnă o sticlă pusă pe capota mașinii

Potrivit explicațiilor oferite de Elle, Hayley ar fi fost urmărită de un bărbat care se ocupă de racolatul tinerelor pentru a fi trimise la produs sau pentru a face trafic de persoane. O astfel de tactică este foarte des întâlnită, tocmai de aceea este important să țineți cont de aceste detalii. Elle susține că nu ar trebui să ieșiți din mașină când descoperiți sticla, ci ar fi indicat să conduceți către cea mai apropiată secție de poliție.

De asemenea, ar trebui să faceți o oprire și pe la un service avizat pentru o verificare strictă a mașinii, deoarece unii răpitori folosesc dispozitive GPS montate sub mașină. Cel mai important lucru este să nu mergeți direct către casă, deoarece riscați să îi conduceți pe răufăcători exact unde aceștia își doresc să ajungă.

„Haley a fost urmărită de un bărbat, iar după ce s-a întors la mașina ei, a găsit o sticlă cu apă pe capotă. Această este o tactică folosită de traficanți și răpitori, pentru a va face să ieșiți din vehicul și să reacționați, să luați sticlă cu apă aflată acolo.

Dacă ți se întâmplă să găsești o sticlă cu apă pe capota mașinii tale, atunci când te întorci la ea, nu te grăbi să o iei, ci arunc-o de pe capotă. Mai mult, dacă simți că te urmărește cineva și te simți amenințat, nu te grăbi să conduci spre casă, ci mergi într-o altă direcție, la o secție de Poliție sau la un service auto pentru a-ti verifică mașina, ca nu cumva să îți fi pus cineva un GPS cu ajutorul căruia să te urmărească.

Dispozitivele GPS pot fi plasate în partea de jos a mașinii și pot oferi locația în care te afli, ceea ce este periculos. Traficanților nu le pasă câți ani ai, dacă te vor, vor încerca să te prindă. Fii mereu cu băgare de seamă, stai în siguranță”, a spus Elle, pe internet.