Ce interdicții a primit Rona Hartner de la medici, după ce a fost diagnosticată din nou cu cancer: ”Rugați-vă pentru mine!”

Rona Hartner trece prin momente extrem de grele. Cântăreața a fost diagnosticată cu cancer în stadiul IV. În anul 2019 a reușit să învingă boala, însă, din păcate, acum a recidivat. În cadrul unui interviu, artista a mărturisit că viața i-a fost dată complet peste cap și va fi nevoie de o perioadă lungă, de acum încolo, pentru a se face bine.

În vârstă de 50 de ani, Rona Hartner, una dintre cele mai iubite artiste din România, a primit încă o lovitură dură de la viață. Artista tocmai a descoperit că are cancer pulmonar în stadiu IV, cu metastaze. În anul 2019, Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la colon, însă a reușit să-l învingă.

Deși este o femeie puternică și plină de speranță, cântăreței nu îi este deloc ușor în aceste momente. Rona Hartner susține că este nevoită să ia o pauză de la toată activitatea profesională pentru a fi supusă tratamentului și procesului de refacere.

Rona Hartner trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale: „Din păcate, nu pot câștiga bani”

Artista nu va mai putea cânta pe scenă și nu-și va mai putea onora concertele pe care le stabiliseră deja. Va fi nevoie de un timp îndelungat pentru a se face bine, iar doctorii i-au recomandat să stea liniștită și să renunțe pentru o vreme la tot ceea ce înseamnă muncă.

”Mai aveam concerte și în România, dar, din cauza problemelor de sănătate, medicii mi-au interzis să mai călătoresc cu avionul, nu mai am voie nici măcar să conduc mașina, am un șofer care mă duce unde am treabă. Nu mai am voie nici pe scenă, s-ar putea să fie nevoie de o pauză artistică, de vreo doi ani, de un concediu medical foarte lung, pentru refacere, timp în care, din păcate, nu pot câștiga bani.

Boala mi-a dat totul peste cap. Toate concertele din această vară și toate planurile mele artistice sunt momentan blocate. Cancerul este o boală tare păcătoasă, adesea revine mult mai puternic, celulele canceroase, după ce sunt distruse de chimioterapie, se multiplică periculos de mult, asta nu înseamnă însă că trebuie să renunțăm la tratament, dimpotrivă, luptăm. Medicii mi-au descoperit la plămâni o tumoare de 5 centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt 7, și la glandele suprarenale au văzut metastaze. Aceste tumori nu sunt operabile. Tratamentul îl voi face în Franța, nu am cum să vin în România, nu am voie nici drumuri lungi și nici emoții mari, trebuie să stau foarte liniștită, în această perioadă”, a declarat Rona Hartner pentru Playtech.ro.

