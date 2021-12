Ce își doresc copiii Adelei Popescu să primească de Crăciun. Prezentatoarea TV, pusă în dificultate: ”Ce ne facem?!”

Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar vedetele sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. Adela Popescu le-a dezvăluit, însă, faniloc că se află într-o situație dificilă după ce copiii ei i-au mărturisit ce anume își doresc să primească de la ”Moș Crăciun”.

Toți copiii, dar și adulții sunt nerăbdători să afle ce anume vor găsi sub brad de la ”Moș Crăciun”. Zilele trec rapid și mai este foarte puțin timp până când vor vedea dacă li s-au îndeplinit sau nu dorințele. Așa că… Adela Popescu s-a pus pe treabă. I-a pus pe băieții ei să le trimită o scrisoare moșului, în care să le specifice jucăriile preferate. Doar că… a avut parte de o surpriză de proporții!

Micuții au desenat ce anume vor să primească de la ”Moș Crăciun”. Pusă în dificultate, Adela Popescu le-a cerut ajutorul fanilor… în speranța că va putea descifra jucăriile pe care și le doresc micuții ei: „A zis că desenează ce își dorește și că Moșul va înțelege! Ce ne facem?”, a scris Adela Popescu pe Instagram. (VEZI ȘI: ADELA POPESCU A VORBIT DESPRE MOMENTUL NAȘTERII CELUI DE-AL TREILEA COPIL: ”EFECTUL ANESTEZIEI TRECEA, EU ERAM ÎN AGONIE”)

Adela Popescu vrea să fie într-o formă de zile mari

De mai bine de zece ani, Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar atunci prezentatorul TV s-a îndrăgostit iremediabil de actriță. Primul lor sărut, ”furat” pe holurile studiourilor din Buftea, i-a făcut pe cei doi să-și dea seama că sunt făcuți unul pentru altul.

Cei doi formează una dintre cele mai apreciate familii și împreună au devenit părinții a trei băieți care le aduc zilnic bucurii. Nu își mai dorește copii, dar vrea cu orice preț să fie într-o formă de zile mari. Doar că nu se prea împacă bine cu sportul și mișcarea. (CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU, MESAJ PENTRU VIITOAREA NORĂ! CE PRETENȚII ARE DE LA ACEASTA. „AI ÎNCURCAT-O CU MINE”)

”Am o problemă, după ce am născut. Asta mi s-a întâmplat după fiecare sarcină, dar am zis că nu mă apuc de sport pentru că oricum rămân din nou însărcinată. Acum, că am spus stop, adică chiar am spus stop, mă gândesc să fiu în cea mai bună formă a mea pentru această vârstă. Doar că simt că mă mișc ca o băbuță. Mă gândesc că mai bine vine cineva să facă masaj”, a mărturisit Adela Popescu la ”Vorbește Lumea”.