Ce job a avut George Rotaru în America? Dezvăluiri uluitoare la Altceva cu Adrian Artene: “Când am dat de greu…”

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe George Rotaru, cel care pentru o vreme a fost cântărețul preferat de Nicolae Ceaușescu. Artistul are o carieră impresionantă, iar din cei 71 de ani de viață, 50 i-a petrecut pe marile scene ale lumii. Într-o discuție de excepție cu Adrian Artene, acesta a vorbit despre viața și cariera sa, dar și drumul greu pe care l-a avut de parcurs până a atins succesul.

Sâmbătă, 6 iulie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitat a fost George Rotaru. Ediția a fost una captivantă, în care celebrul artist și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri neașteptate.

George Rotaru, invitatul de la „ALTCEVA cu Adrian Artene”, vine din Făgăraș, dar o mare parte din viață și-a petrecut-o în America. Acolo i-a încântat ani de zile pe românii din diaspora, dar și pe americani cu talentul său, însă drumul către succes a fost unul greu.

În cadrul discuției cu Adrian Artene, artistul a mărturisit că începuturile vieții în America au fost unele grele, căci nu cunoștea limba. A început de jos și nu s-a dat în spate de la nimic. Înainte de a atinge succesul a fost nevoit să muncească din greu și era ajutor de ospătar. De asemenea, George Rotaru a fost și ajutor de zugrav, dar și menajeră.

Iar pentru că a crezut în visul său, în cele din urmă, artistul a ajuns să cânte în unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Los Angeles, unde doar marii artiști concertau.

„George Rotaru: Cu niște bani pe care i-am făcut în turneu am plecat în California. Visul a fost așa pe vesel, pe frumos, dar când am dat de greu… Eu nu am știut limba. Am plecat în America fără să știu limba. La 37 de ani te naști pentru a doua oară. Fără limbă… ai tu în cap ce știi, dar fără limbă nimic.

Du-te la școală, dă cu sapa, vorba vine. Am spălat apartamente, am vopsit apartamente, dar ce nu am făcut. Am fost ajutor de ospătar. Iar până am ajuns menajeră…. Norocul meu este că am cântat în Hollywood, la un restaurant unde veneau toți marii artiști. Am cântat șase ani acolo, după care am plecat în Vegas. Deci nu a fost ușor.

Adrian Artene: Ziua lucrai. Erai ajutor de ospătar sau de zugrav și seara era starul George Rotaru.

George Rotaru: Da, în weekend. Dar culmea care e…că în momentul în care am ajuns în Los Angeles nici nu am avut curaj să mă apropii de restaurant. Mă uitam cum să ajung și eu să cânt aici”, a mărturisit George Rotaru.