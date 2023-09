Ce mai face Cătălina Toma, solista care cucerea România în anii ’90 cu stilul ei. La 45 de ani anunță că s-a reinventat

La începutul anilor ’90, Cătălina Toma surprindea publicul din România. Iubitorii de R&B au trecut repede în tabăra ei, iar piesele care ieșeau din tipare, dar și look-ul inedit al artistei i-a făcut pe mulți să o adore. Însă, destul de repede artista renunța la faima din România și pleca peste hotare să urmeze „visul american”. Ce face și cu ce se ocupă acum Cătălina Toma.

În anii ’90, cu un look aparte, o tunsoare scurtă și melodii inedite, Cătălina Toma devenea idolul multor tineri din România. Însă, deși a avut succes pe piața românească, în urmă cu ani de zile, artista renunța la România și se muta în America. Acolo și-a dus visurile mai departe, iar acum vorbește despre realizările sale în plan profesional, dar și despre situația amoroasă.

„Un gigant tandru”

Acum, Cătălina Toma a ajuns la vârsta de 45 de ani și trăiește viața din plin. Și peste hotare, artista și-a urmat pasiunea pentru muzică și artă și este într-o continuă dezvoltare. Are planuri mari de viitor, iar despre câteva dintre ele a vorbit.

În plan sentimental, deși nu a vrut să dea detalii despre statutul său amoros, Cătălina Toma a făcut portretul bărbatului care ar cuceri-o în doar câteva secunde. Se pare că aceasta este atrasă de bărbații impunători din punct de vedere fizic, dar blânzi și tandri.

„Fără a intra în detalii, cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când nu te aștepți. Mă las greu cucerită, pentru că am trecut prin multe dezamăgiri în viață și nu cred în oameni decât dacă îmi dovedesc că merită. Mă atrage bărbatul artistic, intelectual și excepțional, pentru care primează conexiunea spirituală, nu cea fizică. Îmi place un gigant tandru, distins și manierat, care le tratează pe femei ca pe niște regine.

Un bărbat care își cunoaște valoarea și se respectă pe sine îi va respecta și pe ceilalți. Un om puternic, cu inteligență emoțională, este foarte sexy și atractiv pentru mine. El trebuie să fie inspirațional. Vreau să am ce învăța de la el.

Nu am suferit din dragoste, am suferit din orgoliu. (zâmbește) Nu cred că am iubit vreodată un bărbat cu adevărat în afara muzicii. Nu mi-am întâlnit sufletul-pereche în trecut”, a declarat Cătălina Toma, potrivit viva.ro.

Cătălina Toma, planuri mari de viitor

În ceea ce privește partea profesională, Cătălina Toma are planuri mari de viitor. Aceasta nu a renunțat la pasiunea ei pentru muzică și continuă să se dezvolte și să evolueze în acest domeniu.

Mai mult, pe lângă cariera muzicală, Cătălina Toma are în plan și un nou proiect. Este vorba despre un podcast pe care vrea să îl lanseze curând. În cadrul acestuia, artista plănuiește să aducă invitați diverși, din domenii diferite.

„Lucrez la muzică și la podcastul pe care îl voi lansa în curând. Pentru podcast, îmi doresc să intervievez oameni interesanți, care au ceva de spus. Am multe vise la care nu voi renunța niciodată; le hrănesc și le construiesc până când se vor materializa”, a mai spus Cătălina Toma.