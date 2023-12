Ce mare s-a făcut Edan, copilul pe care Vica Blochina l-a făcut cu Victor Pițurcă! Imagine rarisimă, de gât cu fosta balerină

Vica Blochina (48 de ani) și Victor Pițurcă (66 de ani) au format un cuplu timp de 16 ani. Fosta balerină i-a fost amantă fostului selecționer al României, iar din dragostea lor s-a născut Edan (15 ani). În urmă cu un an, adolescentul s-a mutat alături de tatăl său. La vremea respectivă, Vica Blochina bătea palma cu producătorii show-ului Survivor, după ce ar fi cerut o sumă colosală ca să facă parte din tabăra Faimoșilor. Decizia se pare că nu a fost deloc pe placul fiului ei.

Se pare că atunci a fost momentul în care Edan a decis să se mute definitiv la tatăl lui. De altfel, chiar ea a fost cea care a declarată că adolescentul nu mai vorbește cu ea din această cauză.

„Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el. Când am dat jos ultima piesă, eu m-am gândit la el”, a spus Vica la Pro TV.