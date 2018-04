Tatăl a doi copii, Radu (16 ani) și Ana Violeta (10 ani), Ștefan Bănică Jr. este un bărbat împlinit! Fata pe care o are din relația cu Andreea Marin nu a fost expusă public prea des. Ambii părinți ai fetiței s-au abținut din a posta fotografii în care apare Violeta. Recent, Ștefan Bănică Jr. a fost văzut în compania prințesei lui.

Ștefan Bănică Jr. și Ana Violeta au fost văzuți împreună la aeroportul Henri Coandă. Cei doi au o relație minunată și se pare că adoră să petreacă timp prețios împreună. Se pare că artistul și fiica lui au plecat într-o călătorie, doar ei doi. Ștefan Bănică Jr, care s-a căsătorit de curând cu Lavinia Pîrva, mai are un băiat adolescent, din relația cu Camelia Constantinescu.

Cum a reacționat fiica Andreei Marin, când a aflat de noul iubit al mamei ei

E dragoste mare între Andreea Marin şi noul ei iubit, Adrian Brâncoveanu. Cei doi îndrăgostiţi se poartă ca nişte adolescenţi. Iubitul Andreei Marin este un bărbat şarmant, care, în plus, are şi o importantă funcţie peste hotare, cea de consul. Adrian Brâncoveanu are 32 de ani și lucrează de mai mulți ani la MAE, acum având funcția de consul al Ambasadei României la Tripoli, în Libia. Din cauza conflictelor din regiune, personalul ambasadei a fost relocat în Tunisia.

„Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea să aleg calea cea bună și astăzi privesc lucrurile altfel și răul nu mă sperie, pentru că mai avem căderi. Îi vorbesc fiicei mele de bunica Violeta și semănăm foarte bine. Am simțit-o temătoare să nu mă piardă, dar am făcut-o să simtă că legătura noastră este indestructibilă. Nu e o relație care să însemne sus și jos. Mă simt împlinită și prețuită ca om”, a mărturisit Andreea Marin, în cadrul unei emisiuni tv.