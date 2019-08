Ce mărturisiri a făcut la audieri ”mafiotul din Măgurele”

O crimă oribilă a avut loc, marți noaptea, în apropiere de București, la Măgurele. Un individ cunoscut în zonă pentru trecutul infracțional ”cultivat” în străinătate a împușcat cu sânge rece un bărbat despre care ar fi avut informații că ar fi amantul soției sale. Nu înainte de a premedita un plan diabolic! CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, are detalii în exclusivitate în acest caz terifiant.

Cazul a fost semnalat de către o femeie din Măgurele, care a alertat poliția după ce a auzit mai multe focuri de armă. Polițiștii au descoperit cadavrul unui bărbat, împușcat cu două gloanțe în cap, în fața unei case din comuna ilfoveană 1 Decembrie.

S-a dat imediat alerta și anchetatorii au pornit pe urmele criminalului.

S-a baricadat în casă și și-a sechestrat propriul copil

”Suedezul”, cum era poreclit “mafiotul” pistolar, s-a baricadat în locuința lui din Măgurele și și-a sechestrat propriul copil. Au fost clipe de panică, iar polițiștii au luat decizia de a nu intra cu forța peste el pentru a evita o eventuală tragedie, ținând cont că era vorba de un copil la mijloc. Aceștia au purtat însă, tot timpul, veste antiglonț, pentru că bărbatul era considerat deosebit de periculos.

După câteva ore, polițiștii au reușit să-l prindă pe criminal și să-l imobilizeze, fără ca acesta să opună rezistență. "Suedezul" a mărturisit ulterior în fața anchetatorilor cum și-a premeditat fapta și cine era următoarea victimă de pe lista lui.

“El mi-a furat mie femeia și copilul!“

”L-am sunat (n.r. pe presupusul amant al soției) și i-am spus să iasă la poartă, dacă e bărbat. El mi-a furat mie femeia și copilul!”, le-a mărturisit mafiotul anchetatorilor. Ba mai mult, acesta avea în plan s-o ucidă și pe soția lui. ”Am sunat-o și pe ea și i-am zis să iasă la poartă. Mi-a spus că este la Poliție. I-am zis să le spună polițiștilor că are puțină treabă afară”, a mai mărturisit individul care a comis odioasa crimă.

Norocul soției lui a fost că, într-adevăr, după ce a fost comisă crima, oamenii legii au luat-o pe femeie de-acasă la audieri și au ținut-o la secție până la prinderea ucigașului, de teamă că acesta se va răzbuna și pe ea, așa cum a și recunoscut că avea în plan.

