Ce mașină conduce Emma Răducanu după ce Porche i-a luat înapoi bolidul scump. Nu îi e rușine deloc!

Emma Răducanu nu are fițe! După ce unul dintre sponsorii ei, producătorul german de mașini Porsche, i-a cerut să înapoieze bolidul de 180.000 de euro pe care îl conducea pentru promovarea imaginii firmei, campioana din 2021 de la US Open a fost surprinsă în timp ce conducea o Dacia Sandero.

La puțin timp după dezvăluirea făcută de Dialy Mail, Emma Răducanu, sportivă britanică de origine română, a fost surprinsă de jurnaliștii din Albion la volanul unei Dacia Sandero. Mașina a fost cumpărată la mâna a doua, cu 5.000 de lire sterline, echivalentul a 6.000 de euro.

Trecerea a fost complet neașteptată și bruscă, având în vedere că doar cu câteva zile în urmă, tenismena conducea un Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Totuși, mașina ce îți are originile în România, are o semnificație importantă pentru Emma Răducanu, iar ea a mărturisit că nu va putea niciodată să renunțe la ea.

”Tatăl meu este român, iar Dacia a fost prima sa mașină, așa că, da, am o Dacia Sandero albă. A fost amuzant, am luat carnetul cu trei zile înainte de pandemie, știam că urmează carantina, așa că trebuia să cumpăr o mașină cât mai repede. Am cumpărat-o la mâna a doua pentru 5.000 de lire. Am grijă de ea, nu o să o vând niciodată”, a spus Emma Răducanu în urmă cu doi ani pentru The Irish Sun.

Emma Răducanu se iubește cu Carlo Agostinelli

Fosta campioană la US Open are o frumoasă idilă cu fiul unui miliardar. Emma Răducanu a fost văzută de mai multe ori în compania lui Carlo Agostinelli, un fotbalist tânăr de la Universitatea Stanford. Cei doi au petrecut o vacanță în Ciudad de Mexico, locuind într-un apartament în valoare de 2 milioane de lire sterline. În urmă cu un an, Emma afost cea care a postat o fotografie din vacanță, în care apare alături de fotblist.

Carlo Agostinelli este fiul cunoscutului Robert Agostinelli, un influent om de afaceri italo-american, cu o avere estimată la un miliard de dolari americani de către Forbes. Carlo, născut în Paris, a participat anterior la probe de joc la PGS. În sezonul trecut, el a marcat 12 goluri în 19 meciuri pentru echipa Stanford, notează Pro Sport.

