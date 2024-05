Ce mesaj a primit o mireasă de la șeful ei chiar în ziua nunții: „Îmi pare foarte rău...

În ziua care ar fi trebuit să fie una dintre cele mai frumoase din viața ei, mireasa a primit o veste dureroasă: a fost concediată. Iată ce mesaj a primit de la șeful ei!

În timp ce se afla într-un decor de poveste din Cipru, bucurându-se de petrecerea sa de nuntă, o femeie din Marea Britanie a primit un mesaj șocant de la șeful ei. Într-o zi care ar fi trebuit să fie una dintre cele mai fericite din viața ei, conținutul mesajului de pe WhatsApp a schimbat drastic tonul evenimentului.

În mijlocul bucuriei și emoțiilor la nunta ei, momentul de fericire s-a transformat brusc în supărare și dezamăgire pentru tânăra mireasă. Ea și-a împărtășit povestea cu faimosul YouTuber Ben Askins, detaliind motivele pentru care șeful ei a făcut acest gest urât.

În timp ce se afla la petrecere, femeia și-a scos rapid telefonul din poșetă și a văzut un mesaj de la șeful ei pe WhatsApp. Mesajul a început cu urările pentru nunta ei, dar apoi ce a urmat…

Chiar și Askins a fost uimit de decizia șefului de a o concedia pe mireasă într-o zi atât de importantă pentru ea. Cu toate acestea, tânăra a avut o anumită senzație că ceva nu era în regulă.

„Nu mi-am ținut telefonul la mine deloc în timpul [ceremoniei], până când am stat jos [mai târziu] și am crezut că am multe mesaje cu urări de bine de citit. Primul lucru pe care l-am observat a fost că am fost blocată și scoasă din toate grupurile de WhatsApp ale companiei”, a transmis tânăra.