Ce mesaj a transmis Carmen de la Sălciua după ce Culiță Sterp a fost prezent la petrecerea de ziua ei de naștere

Ce mesaj a transmis Carmen de la Sălciua dupăc e Culiță Sterp a fost prezent la petrecerea de ziua ei de naștere. Fanii au rămas uimiți.

După divorțul de Culiță Sterp, artista și-a refăcut viața alături de Cosmin Isăilă, însă acum cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Iar toată lumea se întreabă dacă nu, oare, Culiță Sterp este mărul discordiei. Nu de alta, dar artistul a mărturisit, recent, că va colabora din nou cu fosta lui soție, pe plan muzical.

Colac peste pupăză, Carmen de la Sălciua a împlinit zilele trecute vârsta de 31 de ani, iar artista a avut parte de o petrecere surpriză. Surprinzător este faptul că, printre invitați, s-a numărat și Culiță Sterp, fostul soț al cunoscutei cântăreței. Ei bine, acum, artista le-a transmis fanilor și un mesaj.

“Vă pup cu drag oameni faini ❤️😘 Am 31 de ani..💪🏾nu mă întrebați cum mă simt! Vârsta e doar un număr! Mă simt mai bine ca niciodată, iar ieri am avut parte de o surpriză și de o zi de neuitat! Mulțumesc băieților din trupa mea, nevestelor lor ca au făcut dintr-o zi obișnuită…. o adevarată surpriză… prietenilor /prietenelor mele, părinților mei și tuturor celor care au fost alături de mine… și care sunt in inima mea🙈❤️!“, a transmis Carmen de la Sălciua.

În ciuda faptului că artista nu l-a menționat pe Culiță Sterp, rămâne totuși un semn de întrebare, mai ales după mesajul postat pe Facebook de către fostul soț al lui Carmen de la Sălciua.

„La mulți ani frumoși și sănătoși persoanei cu care mi-am trăit 3 ani din viață, cu care am împărțit aceeași masă, aceeași casă, același pat! 3 ani frumoși, care au trecut cu bune, cu rele, ani la care s-a mai adăugat unul în care ne-am îndepărtat și ne-am apropiat, dar cel mai important am rămas fiecare cu ceva unul de la altul! Mă bucur pentru tine pentru că îți știu sufletul și știu că o simplă fată de la țară a ajuns printre cele mai cunoscute artiste din țară, și iubită de atâția oameni! În ciuda a toate ce s-au întâmplat, îți doresc din tot sufletul să fii fericită alături de ce iubești tu din suflet! 🙈 La mulți ani, încă o dată! 🤗”, a fost mesajul lui Culiță Sterp.