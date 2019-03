Ce mesaj a transmis Elena Udrea de Ziua Femeii

Elena Udrea a transmis un mesaj emoționant de Ziua Femeii. De asemenea, fostul ministru a publicat o imagine înduioșătoare alături de cele mai importante persoane.

Elena Udrea a publicat o fotografie emoționantă transmis de Ziua Femeii. În imagine apare alături de mama ei, dar și de fetița pe care o are împreună cu Adrian Alexandrov. Fostul ministru a transmis și un mesaj, însoțit de urări pentru toate mămicile din lume. (CITEȘTE ȘI: ȚARA UNDE A FOST FOTOGRAFIATĂ ELENA UDREA ALĂTURI DE IUBITUL EI! REACȚIA ELENEI BĂSESCU CÂND A VĂZUT POZA)

”Cea mai mare, mai profunda si mai frumoasa iubire, dar si cea mai grea suferinta sunt ale unei mame pentru copilul ei. Sunt o iubire si o suferinta totale.

Nu am iubit pana cand Eva a venit in viata mea si, nu am suferit pana cand am fost despartita de ea.

La multi ani, mama!

La multi ani, tuturor mamicilor! Sa dea Dumnezeu sa traiti pentru copiii vostri doar iubirea!

La multi ani, tuturor femeilor!”, a scris Elena Udrea pe contul ei de Facebook.

Elena Udrea, eliberată din arest în Ajunul Crăciunului

Elena Udrea și Alina Bica au fost eliberate din arestul din Costa Rica după ce autoritățile române au renunțat la cererea de extrădare, ca urma a deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție de suspendare a executării pedepsei până la soluționarea definitivă a contestației în anulare depuse. Avocații Elenei Udrea au contestat alcătuirea completului de 5 judecători care l-a judecat pe fostul ministru în dosarul „Gala Bute”. (VEZI ȘI: ELENA UDREA, DIN NOU ÎN PERICOL! CE AU FĂCUT PROCURORII CARE VOR S-O ÎNFUNDE)

”A fost o experiență foarte grea de data aceasta. Spun de data aceasta pentru că o compar cu cea din 2015, când am fost arestată preventiv în România. A fost mult mai greu decât atunci pentru că acum există un copil, există Eva, și despărțirea de ea a fost foarte greu de suportat. Am găsit-o mult mai mare decât am lăsat-o. Am lăsat-o la 13 zile, când m-au ridicat de pe stradă și am găsit-o acum mult mai mare. Cred că și ea e curioasă să mă cunoască. Încercăm să ne cunoaștem reciproc. Cel mai greu de suportat a fost că nu eram cu copilul meu. Altfel, faptul că eram cu Alina Bica a făcut mai ușoară perioada asta. Departe de țară, mult mai greu decât ce s-a întâmplat în 2015, dar Dumnezeu a făcut o minune că în Ajunul Crăciunului am ajuns acasă”, a declarat atunci Elena Udrea, la Antena 3.