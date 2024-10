Ce mesaj a transmis Selina, după ce ea și Victor Slav au fost eliminați de la Asia Express: ”Am mai spus de foarte multe ori”

Tensiunile au atins apogeul în ediția cu numărul 21 de miercuri, 2 octombrie 2024, de la Asia Express 2024 – sezonul 7. Victor Slav și Selina au intrat în cursa pentru ultima șansă, însă au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor. După o cursă plină de emoții și adrenalină în prima etapă din Malaysia, prezentatorul TV nu și-a stăpânit lacrimile și a clacat emoțional. Ce mesaj a transmis Selina după eliminare.

În ediția de miercuri, 2 octombrie 2024, trei echipe s-au luptat pentru a rămâne în cursa pentru marele premiu de la Asia Express 2024. Echipele Adi-Cosmin, Victor-Selina și Oana-Mișu au intrat în cursa pentru ultima șansă, cursă care le-a dat mari bătăi de cap concurenților. Vezi și cine: Cine s-a bucurat de eliminarea lui Victor Slav și a Selinei de la Asia Express. Ce nu ai observat aseară

Cursa pentru ultima șansă i-a pus pe concurenți în mare dificultate. Probele au fost pe cât se poate de intense, condițiile meteorologice nefavorabile le-au dat mari bătăi de cap, iar echipele au simțit din plin presiunea fizică, dar și emoțională. Echipa formată din Adi și Cosmin a ajuns pe primul loc la Irina Fodor, urmată de echipa Mișu-Oana.

Victor Slav și Selina au ajuns pe ultimul loc. Deși se aflau printre echipele de temut din competiție, din păcate pentru cei doi zeul din cufăr a fost de culoare roșie – ceea ce a însemnat că prezentatorul TV și iubita lui și-au încheiat misiunea în Asia Express 2024: ”E roșu. Îmi pare rău”, a spus Irina Fodor. Momentul a fost atât de intens încât majoritatea concurenților au izbucnit în lacrimi. Citește și: „Triunghi amoros” la Asia Express 2024: Selina – Victor Slav – Oana Paraschiv. Dezvăluiri făcute de Nelu Cortea

La nici 24 de ore de la eliminare, Selina și-a reluat activitatea pe social-media și a simțit nevoia să transmită un mesaj emoționant. Deși regretă că experiența din Asia Express s-a încheiat atât de repede, iubita lui Victor Slav este recunoscătoare pentru oamenii pe care i-a întâlnit și pentru clipele unice pe care le-a trăit în cele câteva săptămâni de competiție.

”Mulțumim @americaexpressromania pentru experiența minunată pe care am trăit o alături de voi❤️După cum am mai spus de foarte multe ori, am trăit emoții puternice, trăiri deosebite, am întâlnit oameni mai mult decat frumoși, am făcut lucruri pe care nu credeam vreodată că le putem face și nu în ultimul rând am simțit multă iubire❤️”, a scris Selina, pe Instagram.