Ce mesaj i-a transmis Kamara lui Ionuț Iftimoaie, după ce ambii au părăsit competiția Survivor România: ”M-am lămurit!”

Kamara și Ionuț Iftimoaie au fost implicați în multe scandaluri pe parcursul competiției Survivor România. Se pare că nici după ce au părăsit concursul, foștii Faimoși nu au revenit la sentimente mai bune. Artistul a transmis recent un mesaj dur despre fostul luptător. Nimeni nu se aștepta la o asemenea reacție, mai ales după ce au revenit acasă.

Kamara și Ionuț Iftimoaie au părăsit competiția din Republica Dominicană în urmă cu doar câteva zile. CANCAN.RO a prezentat primele imagini cu cei doi foști concurenți din aeroport. Mai mult, publicația noastră a dezvăluit și ce s-a întâmplat între cei doi pe tot parcursul zborului spre casă. (VEZI DETALII AICI)

NU RATA: KAMARA A VRUT SĂ ÎI PREGĂTEASCĂ O SURPRIZĂ NEAȘTEPTATĂ LUI MĂRUȚĂ, DUPĂ EXPERIENȚA DE LA SURVIVOR

Se pare că nici acum, după ce a ajuns alături de oamenii dragi, Kamara nu vrea să îngroape securea războiului. Despre ceilalți colegi, artistul a avut cuvinte bune de spus, a mărturisit că va păstra legătura cu toți, în afară de Ionuț Iftimoaie. Cântărețul a recunoscut că nu mai vrea sub nicio formă să audă de fostul luptător.

„Ionuț Iftimoaie. Cu el nu voi mai păstra legătura sub nicio formă, din punctul meu de vedere. Ceilalți oameni, cu care am avut de-a face acolo, vor rămâne în lista mea de prieteni, cu siguranță, inclusiv Doc, pe care l-am cunoscut acolo.

Pe Ionuț l-am cunoscut în afara show-ului, l-am cunoscut și în show, m-am lămurit, nu se poate. Nu am nicio părere de rău în acest sens, nu am nicio ură în direcția lui, îmi doresc să nu mai am de-a face cu el niciodată. Să fie sănătos și să se trezească la viață”, a spus Kamara, pentru click.ro.

Câți bani a câștigat Kamara la Survivor România

Kamara a intrat în emisiunea Survivor România cu un scop precis. Cântărețul și-a dorit foarte mult să câștige marele premiu, în valoare de 100.000 de euro, pentru fiul său, care este bolnav.

În total, Kamara a petrecut nu mai puțin de 13 săptămâni în Republica Dominicană. Potrivit informațiilor apărute în presă, cântărețul a primit 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în junglă. Astfel, în ciuda faptului că nu a ajuns în marea finală, Kamara a plecat acasă cu o sumă importantă de bani. La un simplu calcul, aflăm că artistul a primit 39.000 de euro pentru participarea la Survivor România.