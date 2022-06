Ce mesaj i-a transmis Nicolae Guță primei sale soții, Sorina, după ce a aflat că este grav bolnavă

Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță (54 de ani), este grav bolnavă. Aceasta a fost văzută, recent, în timp ce purta mască de oxigen, în timpul unui live pe rețelele de socializare. De data aceasta, Nicolae Guță a ținut să îi transmită un mesaj.

Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță, este grav bolnavă. Aceasta are nevoie de un transplant de rinichi, intervenție chirurgicală pe care trebuie să o facă în Turcia. De data aceasta, Nicolae Guță a ținut să îi transmită fostei sale soții un mesaj.

Vezi și CE BOALĂ ARE, DE FAPT, SORINA, FOSTA LUI NICOLAE GUŢĂ? SE ZBATE ÎNTRE VIAŢĂ ŞI MOARTE

Nicolae Guță: ”Să se roage Domnului”

Nicolae Guță a ținut să îi transmită fostei sale soții că îi pare rău de ceea ce i se întâmplă și o îndeamnă să se roage la Dumnezeu.

”Să se roage Domnului, că la mâna Domnului suntem toți și de aici încolo să fie atentă cu viața ei, cum sunt și eu atent cu viața ea. Să avem grijă și chiar frică de ziua de mâine pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă”, a mai spus el.

”De ceea ce i se întâmplă Sorinei, sincer îmi pare rău, pentru că fiecare trăim în locul nostru, murim în locul nostru și nu putem lua zilele nimănui. Adică, în ideea în care să trăim din zilele cuiva. Chiar îmi pare rău și, Doamne ferește, de ce i se întâmplă. Între mine și Sorina, dacă nu mă înșel, sunt 17-18 ani de când nu mai este nimic. Pe parcursul vieții ei, de când nu mai suntem amândoi, nu o spun în sensul rău al cuvântului, bărbați cu care a fost pe ascuns, mai mult sau mai puțin. Eu sunt într-un alt context al vieții, am drumul meu. Eu am pe cine să ajut, am 12 copii.

Aceștia care se bat cu cărămida în piept sau cu pumnul în piept, nu vreau să dau nume sau să bat apropouri cuiva, cine vrea să ajute să își bage mâna în buzunar. Nu trebuie să o facă cu zarvă sau cu alai sau cu televiziune sau cu postări pe Facebook. Pe parcursul vieții, consider că i-am dat foarte mulți bani Sorinei. Este Dumnezeu deasupra mea și vede dacă mint. Și asta o pot demonstra chiar cu martori, pentru că în perioada în care am stat cu Sorina, o poate spune o întreagă formație, i-am dat foarte mulți bani, dar nu mai contează. Cine vrea să ajute, să ajute. De mine depind… poate sunt 50 de oameni pe care eu îi știu și care în fiecare dimineață când se trezesc, eu trebuie să am grijă de hrana lor. Am o familie foarte numeroasă”, a declarat Nicolae Guță la Antena Stars.

Vezi și RĂZBOI ÎNTRE SORINA ȘI NARCISA GUȚĂ! FOSTELE SOȚII ALE MANELISTULUI S-AU AMENINȚAT LIVE PE FACEBOOK: ”EU AM FOST SULTANA!”

Sorina și Nicolae Guță au fost împreună 7 ani

Sorina și Nicolae Guță s-au cunoscut în 1999 și au format un cuplu timp de șapte ani. Cei doi au avut parte de o despărțire cu scântei, ea fiind cea care a luat decizia să se separe de artist. În perioada în care apărea pe micile ecrane, cântăreața purta haine mulate și era machiată și aranjată mai tot timpul. Însă, odată cu anii, stilul vestimentar i s-a schimbat. Mai mult decât atât, de mai mulți ani, aceasta s-ar fi pocăit și ar fi cântat la adunări bisericești.