Ce mesaj transmit calele, florile alese de Monica Bîrlădeanu pentru buchetul de mireasă

Monica Bîrlădeanu a emanat rafinament prin toți porii! Vedeta a strălucit în ziua nunții ei, iar toate alegerile făcute de ea, de la decor și până la buchetul miresei, au contribuit la o nuntă ca-n basme. Totuși, buchetul ales de ea, format din floarea cala, are o semnificație. Tu o știi?

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit în urmă cu două zile, iar vedeta a reușit să urce în topuri și să devină una dintre cele mai frumoase mirese din showbiz.

Monica Bîrlădeanu a ales o rochie care îi scotea în evidență formele de invidiat, cu aplicații strălucitoare și umeri mari. De asemenea, ea a optat pentru un voal superb și o coafură simplă, dar perfectă pentru stilul ales de ea, iar cerceii voluminoși au adus un plus de eleganță.

Analiza de azi ne-a adus la buchetul de mireasă al vedetei, care era format din floarea cala. Cala este o floare aleasă des de mirese, pentru că transmite un mesaj. Această floare se potrivește mireselor pline de rafinament și eleganță, precum Monica Bîrlădeanu.

Imediat după fericitul eveniment, Monica Bîrlădeanu a postat o serie de fotografii și a simțit nevoia să transmită primul mesaj pe rețelele de socializare:

O nunta asa cum am visat amandoi: la palat, intr-o rochie de vis (doua, de fapt) intr-un decor superb, in arome perfecte, cu oaspeti alesi.

Am trait frumos seara trecuta cu totii si abia astept sa impartasesc cu voi maine cateva dintre momentele fabuloase ale serii, asa cum le-am trait noi.

Multumim tuturor oaspetilor nostri pentru dragoste si bucuria de-a ne fi fost alaturi in unul din cele mai importante momente ale familiei noastre.

Love, M&V 💖💖