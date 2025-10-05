Ce meserie BIZARĂ are soția lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Cu ce se ocupă Cora, de fapt

Odată cu participarea în cel mai nou sezon Asia Express – Drumul eroilor, Serghei Mizil a revenit în atenția publicului. Puțini sunt cei care știu că în spatele omului de televiziune – plin de umor și carismatic – există o femeie care îl susține din umbră. Cine este și cu ce se ocupă Cora Mizil, soția concurentului de la Antena 1?

Nu mai este un secret faptul că Serghei Mizil iubește să își expună viața în fața camerelor de filmat. Cu o atitudine relaxată, transparent și carismatic, concurentul de la Asia Express reușește să provoace hohote de râs urmăritorilor din mediul online și telespectatorilor.

În plan personal, puțini știu că în umbra omului Serghei Mizil există o femeie dedicată și devotată partenerului ei. Cora Mizil este o persoană discretă, care a preferat să rămână tot timpul în spatele reflectoarelor, să se dedice familiei, păstrând în acest fel echilibrul dintre viața tumultuoasă a soțului ei și cea personală.

Ce meserie are Cora, soția lui Serghei Mizil

În ultimii ani, soția lui Serghei Mizil s-a dedicat studiului ezoteriei, un concept filosofic-religios prin care a avut ocazia să obțină cunoștințe și învățături prin intermediul unor fenomene spirituale. A ales să își urmeze intuiția, să se descopere și să dezvolte latura spirituală din mai multe perspective.

În acest sens, Cora Mizil a obținut cunoștințele necesare, iar acum acordă consiliere celor care sunt în căutare de răspunsuri revelatorii. În urmă cu ceva timp, Cora Mizil a povestit cum a ajuns să simtă chemarea către aceast concept, dar și care a fost momentul declanșator.

„Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină. Am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta. Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens”, a povestit Cora Mizil, în urmă cu ceva timp, conform Click.ro.

Cora și Serghei Mizil sunt căsătoriți de peste 25 de ani. Se iubesc aproape la fel de mult ca în prima zi, iar secretul din spatele unui mariaj fericit pare să fie libertatea pe care partenerii și-o acordă. În urmă cu ceva timp, concurentul de la Asia Express mărturisea că are o viață cât se poate de frumoasă alături de soția lui. Nu este cicălit, este lăsat să vină și să plece când vrea și nu este sufocat.